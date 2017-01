Lauberhorn-Abfahrt wie ursprünglich geplant am Samstag

Aufgrund der Wetterprognosen sahen FIS-Renndirektor Markus Waldner und die Wengener Organisatoren davon ab, das ursprüngliche Programm zu verändern. Schon Anfang Woche hatte OK-Präsident Urs Näpflin gesagt, dass es diesen Abtausch zwischen Abfahrt (Samstag) und Slalom (Sonntag) nur gebe, wenn die Wettervorhersage für Sonntag klar besser ausfalle als für Samstag. Dies ist nun aber nicht der Fall.

Somit wird am 14. Januar 2017, exakt 50 Jahre nach der allerersten Weltcup-Abfahrt der Geschichte, auf der gleichen Strecke am Lauberhorn wieder eine Weltcup-Abfahrt stattfinden (Start 12.30 Uhr).

Zu einem späteren Zeitpunkt am Donnerstag entscheiden Waldner und das OK, ob die Weltcup-Kombination vom Freitag in geänderter Abfolge ausgetragen und der Slalom allenfalls vor der Abfahrt stattfinden wird.

(sda)