Stan Wawrinka verpasst den Finaleinzug in Brisbane

Mit seinem 35. nicht erzwungenen Fehler beendete Wawrinka nach 1:41 Minuten die Partie gegen den Japaner, der im ATP-Ranking unmittelbar hinter dem 31-jährigen Romand klassiert ist.

Nishikori erwies sich als effizienter als Wawrinka, der erstmals seit 2004 seine Saison wieder in Australien eröffnete. Der Japaner nützte seine beiden Breakchancen im zweiten Satz resolut und schaffte mit dem Servicedurchbruch zum 4:2 die Vorentscheidung.

Den Gewinn des ersten Satzes sicherte sich Nishikori im Tiebreak, in dem Wawrinka 2:1 führte, dann aber zwei Minibreaks kassierte und insgesamt fünf Punkte in Folge abgab. Der Waadtländer verpasste damit seinen ersten Finaleinzug seit September, als der US-Open-Champion in St. Petersburg seinen 25. Final auf der Tour erreichte.

Nishikori trifft in seinem 21. Final auf den Sieger der Partie zwischen dem kanadischen Titelverteidiger Milos Raonic und Grigor Dimitrov aus Bulgarien.

(sda)