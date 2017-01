Tottenham schlägt West Bromwich 4:0

Für Tottenham war es der siebte Sieg in Folge in einem Pflichtspiel. Harry Kane brachte das Heimteam schon in der 12. Minute in Führung und sorgte in der Schlussphase mit einem Doppelschlag für den komfortablen Erfolg (77./82.). Dazwischen unterlief West Bromwichs Gareth McAuley ein Eigentor (26.).

Dank den Sieg hat sich Tottenham nach einem Durchhänger im Spätherbst definitiv in den vorderen Rängen der Premier League etabliert. Seit Mitte Dezember etwa haben die Spurs elf Punkte mehr geholt als Erzrivalen Arsenal. Nun folgen die Wochen der Bestätigung: Am kommenden Wochenende trifft Tottenham auswärts auf Manchester City, Anfang Februar steht das Duell mit dem FC Liverpool an - beides Teams, die nach Verlustpunkten vor Tottenham klassiert sind.

Tottenham Hotspur - West Bromwich Albion 4:0 (2:0). - 31'613 Zuschauer. - Tore: 12. Kane 1:0. 26. McAuley (Eigentor) 2:0. 77. Kane 3:0. 82. Kane 4:0.

Die weiteren Spiele vom Samstag. 16.00 Uhr: Burnley - Southampton, Hull City - Bournemouth, Sunderland - Stoke City, Swansea City - Arsenal, Watford - Middlesbrough, West Ham United - Crystal Palace. - 18.30 Uhr: Leicester City - Chelsea.

Rangliste: 1. Chelsea 20/49 (42:15). 2. Tottenham Hotspur 21/45 (43:14). 3. Liverpool 20/44 (48:23). 4. Manchester City 20/42 (41:22). 5. Arsenal 20/41 (44:22). 6. Manchester United 20/39 (31:19). 7. Everton 20/30 (28:23). 8. West Bromwich Albion 21/29 (28:28). 9. Bournemouth 20/25 (29:34). 10. Southampton 20/24 (19:25). 11. Stoke City 20/24 (24:32). 12. Burnley 20/23 (22:31). 13. West Ham United 20/22 (23:35). 14. Watford 20/22 (23:36). 15. Leicester City 20/21 (24:31). 16. Middlesbrough 20/19 (17:22). 17. Crystal Palace 20/16 (30:37). 18. Sunderland 20/15 (19:37). 19. Swansea City 20/15 (23:45). 20. Hull City 20/13 (17:44).

(sda)