Marcus Fraser präsentiert sich in Crans-Montana

Am Omega European Masters auf dem Walliser Hochplateau wird Marcus Fraser mit seiner aktuell guten Form beste Aussichten haben, um den Sieg mitzuspielen. Der 38-Jährige aus Melbourne war in Rio de Janeiro mit einer 63er-Runde (8 unter Par) sensationell gut gestartet. Er zehrte davon auch in der 2. Runde, die er ebenfalls als Leader beendete. Erst im Schlussspurt liess er sich überholen, so auch vom nachmaligen Olympiasieger Justin Rose aus Grossbritannien.

Die Organisatoren des traditionsreichen Profi-Golfturniers mit einem Budget vom 12 Millionen Franken dürfen sich freuen. Der Schweizer Uhrenhersteller Omega hat den Vertrag als Titelsponsor des Turniers bis ins Jahr 2022 verlängert. Für die Schweizer Golffans ist dies gleichsam eine Garantie dafür, dass sie noch lange jeder Jahr erstklassiges Golf zu sehen bekommen.

(sda)