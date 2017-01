Roger Federer nach Anfangsschwierigkeiten in der 2. Runde

Federer vermochte bei seinem ersten Ernstkampf seit dem verlorenen Wimbledon-Halbfinal im letzten Juli gegen den Kanadier Milos Raonic erst in den Sätzen 3 und 4 zu überzeugen.

Im ersten Durchgang war er zwischenzeitlich mit einem Break zurückgelegen, im zweiten verlor der vierfache Australian-Open-Sieger fünf Games in Serie, womit der Österreicher, die Nummer 300 des Rankings, den Satzausgleich schaffte. Letztlich war der vierte Sieg Federers im fünften Duell mit dem knapp drei Monate älteren Melzer aber nie in Gefahr. Nach 2:05 Stunden verwertete der Schweizer seinen ersten Matchball.

In der 2. Runde trifft Federer (ATP 17) mit Noah Rubin auf einen weiteren Qualifikanten. Der 20-jährige Amerikaner setzte sich im Duell mit seinem Landsmann Björn Fratangelo in fünf Sätzen durch. In der 3. Runde könnte der Tscheche Tomas Berdych, die Nummer 10 des Rankings, auf den Schweizer warten.

(sda)