Am Schwingfest geht es jetzt zur Sache

Während drinnen in der Arena die sieben schön gerechten Sägemehlkreise, der Rasen und selbst die dankbaren Zuschauerinnen und Zuschauer mit Wasser besprengt wurden, brutzelten auf dem Festgelände Bratwürste auf dem Grill, die Frittiermaschinen liefen auf Hochtouren und auch in den Festzelten wurden Menus am Laufmeter serviert.

Selbst weniger leichte Kost wie Raclette, Fondue und Älplermagronen fand trotz Hitze Abnehmer. Der "Stüper" Bier will schliesslich gut unterlegt sein.

Der Getränkelieferant "Feldschlösschen" hatte wegen der Hitze in der Nacht eine Extraladung von 160 Tonnen Bier und Getränke ans Fest geliefert, wie das Unternehmen auf Twitter mitteilte.

Bloss an den Schatten

"Dichtestress" herrschte über Mittag auf dem baumlosen Festplatz unter allen Sonnenschirmen und Zelten, ja selbst unter Festbänken suchten manche ein schattiges Plätzchen.

Aus den Lautsprechern erschollen regelmässig Warnhinweise, die Besucher sollten sich vor der Sonne schützen und genügend Wasser trinken.

Die Festbesucher nahmen Hitze und Warten meist geduldig hin. Schon die Anreise verlief weitgehend problemlos. Mit Sonderzügen aus der ganzen Schweiz kamen gegen 2000 Personen, wie SBB-Sprecher Oli Dischoe auf Anfrage sagte.

Die Mehrheit reiste also mit Autos und Cars an. Auf den Strassen rund um das Schwingfest kam es am Morgen vorübergehend zu gewissen Staus. Grössere Verkehrsunfälle gab es nach Auskunft der Freiburger Polizei keine.

Jungspunde im Anmarsch

Weit weniger friedlich ging es in den sieben Sägemehlringen in der ausverkauften Broye-Arena zu und her. Schwinger-Jungspunde wie Ramon Orlik setzten der Konkurrenz stark zu. Der Platzsprecher konnte im Verlauf des Morgens Bundesrat Guy Parmelin in der Arena begrüssen.

Der aktuelle Schwingerkönig Matthias Sempach fand nach dem verhaltenen Auftakt mit einem Remis in den Wettkampf zurück. Kilian Wenger, der Schwingerkönig von 2010, musste schon nach dem 2. Gang nahezu alle Hoffnungen auf einen neuerlichen Spitzenplatz begraben.

Am Samstagmorgen waren die 275 Schwinger von verschiedenen Verbänden zu Musik in die ausverkaufte Broye-Arena einmarschiert. Rund 52'000 Besucher empfingen die "Bösen" leidenschaftlich. Auch ausserhalb der ausverkauften Broye-Arena verfolgten viele Zuschauer das Geschehen auf Grossleinwänden.

(sda)