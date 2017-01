Shiffrin, Holdener und Gisin scheiden alle im ersten Lauf aus

Mikaela Shiffrin erreichte in ihrer Spezialdisziplin das Ziel erstmals seit dem 29. Dezember 2012, als sie in Semmering im zweiten Durchgang ausgeschieden war, nicht. Die letzten zwölf Weltcup-Slaloms, zu denen sie gestartet war, hatte die Amerikanerin allesamt gewonnen.

Wendy Holdener konnte sich das erstmalige Ausscheiden der Slalom-Dominatorin seit über vier Jahren nicht zu Nutze machen. Die Schwyzerin, ihrerseits seit März 2014 in einem Slalom nie mehr ausgefallen, fädelte noch vor der ersten Zwischenzeit ein. In den ersten vier Slaloms des Winters hatte sich Holdener als Zweite sowie dreimal als Dritte klassiert.

Auch Michelle Gisin schied - an der gleichen Stelle wie die kurz zuvor gestartete Shiffrin - aus. Für die Obwaldnerin, die vor Weihnachten in Val d'Isère starke Speedrennen gezeigt hatte, war es ebenfalls der erste (Slalom-)Ausfall der Saison.

Da auch Mélanie Meillard nicht ins Ziel kam, bahnt sich für die Schweizerinnen eine herbe Schlappe an. Denise Feierabend reihte sich mit über zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze ausserhalb der Top 15 ein.

Velez Zuzulova in Führung

Der Kampf um den Tagessieg präsentiert sich in der kroatischen Hauptstadt völlig offen. Sieben Fahrerinnen sind innerhalb einer Sekunde klassiert. In Führung liegt Veronika Velez Zuzulova. Der Vorsprung der Slowakin, die in den letzten drei Slaloms jeweils hinter Shiffrin und vor Holdener Zweite geworden war, beträgt 0,39 Sekunden auf die Österreicherin Bernadette Schild. Auch die Tschechin Sarka Strachova und die Slowakin Petra Vlhova büssten weniger als eine halbe Sekunde auf Velez Zuzulova ein.

