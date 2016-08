Silber-Triathletin Nicola Spirig gefeiert

Spirig, die am letzten Samstag an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Silber im Triathlon der Frauen gewonnen hatte, kehrte am Donnerstag gegen Mittag mit dem Swiss-Flug LX93 in die Schweiz zurück.

Bei diesem letzten Fan-Empfang im Rahmen der Sommerspiele von Rio strahlte die 34-jährige Olympiasiegerin von London 2012 übers ganze Gesicht. Um 17 Uhr kann sich Spirig beim offiziellen Empfang auf dem Dorfplatz ihres Wohnortes Bachenbülach ein weiteres Mal feiern lassen.

(sda)