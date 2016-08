Sporthilfe erhält 13'377 Franken durch Charity-Auktion

Während den am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Olympischen Spielen in Rio hatten Sportfanatiker die Möglichkeit, die von Schweizer Top-Sportlern zur Verfügung gestellten Requisiten zu ersteigern. Nicht überraschend warf ein Racket von Roger Federer mit 3059 Franken am meisten Bares ab - auch wenn der Tennis-Maestro verletzungsbedingt auf die Teilnahme in Brasilien verzichten musste.

Gefragt war auch eine Jacke des nunmehr zweifachen Zeitfahr-Olympiasiegers Fabian Cancellara. Sie fand für 3001 Franken einen neuen Besitzer. Hoch im Kurs waren ausserdem Laufschuhe und ein Trikot von Nicola Spirig, der Olympia-Zweiten im Triathlon. Sie brachten 1300 respektive 1003 Franken ein.

Zum erfreulichen Ergebnis trugen auch Utensilien des Leichtgewichts-Gold-Vierers im Rudern, von Mountainbike-Olympiasieger Nino Schurter, Giulia Steingruber, Martina Hingis, Heidi Diethelm Gerber und Steve Guerdat bei.

Das Geld wird die Schweizer Sporthilfe zur Unterstützung anderer Athletinnen und Athleten nutzen.

(sda)