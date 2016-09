St. Gallen holt Tranquillo Barnetta zurück

Schon seit geraumer Zeit arbeitete der FC St. Gallen daran, Barnetta zurück in die Ostschweiz zu locken. Im Sommer 2015 war das Vorhaben noch gescheitert. Der 75-fache Internationale entschied sich, von Schalke in die nordamerikanische Major League Soccer zu den Philadelphia Union zu wechseln. Nun konnte Sportchef Christian Stübi die Verpflichtung vermelden. "Mit Tranquillo hat sich ein Spieler für uns entschieden, der neben seinen sportlichen Qualitäten für das gesamte Mannschaftsgefüge eine Bereicherung ist und auch rund um den Verein ein hohes Ansehen geniesst", freute sich Stübi.

Barnetta hatte 1996 als Elfjähriger vom FC Rotmonten zum FC St. Gallen gewechselt und sich schon als 17-Jähriger als Stammkraft in der 1. Mannschaft etabliert. 2004 zog er zu Bayer Leverkusen in die Bundesliga. Nach einer Saison als Leihspieler in Hannover setzte er sich bei Leverkusen durch. In Deutschland war er später auch für Eintracht Frankfurt und Schalke 04 tätig. Nach 260 Bundesliga-Partien mit 29 Toren zog er in die USA.

Bei den Philadelphia Union hat der "Schweizer Fussballer des Jahres 2008" in dieser Saison unter anderem mit vier Toren und fünf Assists entscheidenden Anteil daran, dass der Klub auf bestem Weg ist, erstmals seit 2011 und erst zum zweiten Mal in der Vereinshistorie in die Playoffs einzuziehen. "Tranquillo war ein Schlüsselspieler in unserem Projekt", honorierte Philadelphias Sportchef Earnie Stewart die Leistungen von Barnetta.

Die Rückkehr nach St. Gallen sei für ihn ein Traum, der wahr werde, sagte Barnetta in einer Videobotschaft auf der Klub-Homepage. Seinen bislang letzten Match für St. Gallen bestritt der langjährige Internationale, der bei fünf Endrunden im Kader stand, im Mai 2004. Wenige Wochen später kam er zu seinem Länderspieldebüt. Für die Schweiz, mit deren U17-Mannschaft er 2002 Europameister geworden war, kam er im Oktober 2014 zum bislang letzten Mal zum Einsatz.

