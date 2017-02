Tiger Woods spürt schon wieder den Rücken

Am Europa-PGA-Turnier in Dubai, wo er schon zum achten Mal startete und die übliche Antrittsgage in Millionenhöhe empfangen hatte, begann Woods mit einer miserablen 77, dem zweitschlechtesten Rundenresultat des Tages. Trotz idealer Spielbedingungen brachte er auf den 18 Löchern nur ein Birdie zustande.

Laut dem persönlichen Manager Mark Steinberg spürte Woods die neuerlichen Rückenprobleme erst spät in der Nacht auf Freitag. Trotz sofortiger Behandlung habe man kurzfristig keine Besserung erzielen können. Laut Steinberg ist aber nicht die Rückenpartie betroffen, die zweimal operiert werden musste.

Der neue Zwischenfall setzt ein Fragezeichen hinter die Fortsetzung des Turnierprogramms. Woods' nächster Start wäre an dem am 16. Februar beginnenden US-PGA-Turnier in Pacific Palisades, Kalifornien, vorgesehen.

(sda)