Tottenham bleibt in der Verfolgergruppe von Leader Chelsea

Die Partie hatte für das Team von Mauricio Pochettino allerdings alles andere als ideal begonnen. Bereits nach 69 Sekunden erzielte der Holländer Virgil van Dijk das 1:0 für das Heimteam.

Die englischen Internationalen Dele Alli (19.) und Harry Kane (52.) drehten - beide ebenfalls per Kopf - die Partie zugunsten des Favoriten. Fünf Minuten später vergab Kane die Chance zur Siegsicherung, als er einen Penalty weit über das Tor drosch. Das Foul, das zum Penalty und zum Platzverweis von Nathan Redmond führte, war allerdings umstritten.

So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe der eingewechselte Son Heung-min und Alli die Partie endgültig entschieden. Für Tottenham war es der dritte Sieg in Folge. Die Londoner bleiben damit in Tuchfühlung mit Liverpool, Manchester City und Arsenal, den ersten Verfolger des souveränen Leaders Chelsea.

Southampton - Tottenham Hotspur 1:4 (1:1). - 31'853 Zuschauer. - Tore: 2. Van Dijk 1:0. 19. Alli 1:1. 52. Kane 1:2. 85. Son 1:3. 87. Alli 1:4. - Bemerkungen: 57. Platzverweis Redmond (Southampton/Notbremse). 58. Kane (Tottenham) schiesst Foulpenalty über das Tor.

Rangliste: 1. Chelsea 18/46 (38:11). 2. Liverpool 18/40 (45:21). 3. Manchester City 18/39 (39:20). 4. Arsenal 18/37 (39:19). 5. Tottenham Hotspur 18/36 (33:13). 6. Manchester United 18/33 (27:18). 7. Everton 18/26 (23:21). 8. Southampton 18/24 (18:20). 9. West Bromwich Albion 18/23 (23:22). 10. Watford 18/22 (22:30). 11. West Ham United 18/22 (23:32). 12. Bournemouth 18/21 (23:31). 13. Stoke City 18/21 (20:28). 14. Burnley 18/20 (17:28). 15. Middlesbrough 18/18 (16:20). 16. Leicester City 18/17 (23:31). 17. Crystal Palace 18/16 (29:33). 18. Sunderland 18/14 (16:31). 19. Swansea City 18/12 (21:41). 20. Hull City 18/12 (14:39).

(sda)