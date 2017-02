Türkische Investoren steigen im FC Wil aus

Ein Gremium mit Bigger an der Spitze bildet nun eine Task Force, um Lösungen zu finden, damit der Spielbetrieb in der Challenge League aufrecht erhalten werden kann. "Wir werden alles versuchen, um den Klub zu retten", so Bigger.

Die Gründe für den Ausstieg der Investoren um Mehmet Nazif Günal sind nicht bekannt. Bigger: "Ich weiss es nicht." Seit seinem Einstieg im FC Wil im Sommer 2015 hat Günal rund 18 Millionen Franken investiert - in Personal, Spieler und Trainerstaff.

Mittlerweile beschäftigt der FC Wil 70 Mitarbeiter. Mit diesen wurden erste Gespräche geführt. Im Profibetrieb hat der FC Wil ein für Challenge-League-Verhältnisse hohes Lohnniveau.

Um die Saison in der Challenge League beenden zu können, wird ein Sanierungsplan ausgearbeitet. "Die Spieler müssen schmerzliche Lohneinbussen in Kauf nehmen. Sie wissen aber auch, dass der FC Wil eine gute Plattform ist", so Bigger. "Aber das Gelingen der Sanierungsaktion hängt von den Spielern ab."

Es würden nun bis zum Ende der Transferzeit am 15. Februar Anfragen für Wil-Spieler kommen, so Bigger. "Wir sind überzeugt, dass es Lösungen gibt."

(sda)