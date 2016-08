Rosberg mit Bestzeit, Sauber verbessert

Sauber hat nach der Zukunftssicherung durch neue Investoren die knapp vierwöchige Sommerpause genutzt und für das Rennen in Spa-Francorchamps einige Änderungen am C35 vorgenommen.

So wurde in Hinwil die Frontpartie verändert (neuer Flügel, kürzere Nase), ebenfalls neu sind der Unterboden und die Bremsschächte. Aufgrund dieser Modifikationen durften sich nach den ersten 90 Minuten der Schwede Ericsson mit Rang 13 und der Brasilianer Nasr mit Rang 15 freuen. Kleiner Wermutstropfen: Ericsson wird am Sonntag in der Startaufstellung um 10 Plätze zurückversetzt, weil an seinem Fahrzeug bereits der sechste Turbo eingebaut wurde.

Doch nicht nur Ericsson wird strafversetzt, sondern auch der dreifache Weltmeister und WM-Leader Lewis Hamilton um 15 Plätze. Beim Briten wurde bereits der 6. Motor in dieser Saison in den Silberpfeil eingebaut.

Im ersten Training verlor Hamilton 0,7 Sekunden auf die Bestzeit von Nico Rosberg. Von der Konkurrenz konnten nur noch Kimi Räikkönen im Ferrari und Sergio Perez im Force India den Rückstand unter einer Sekunde halten. Überhaupt keine gezeitete Runde schaffte Fernando Alonso im McLaren-Honda: Wasserleck, Motorenwechsel.

(sda)