WM-Silber für Schweizer Männer-Staffel

Fabian Hertner, Daniel Hubmann und Matthias Kyburz mussten sich nur Norwegen geschlagen geben, das mit 1:54 Minuten Vorsprung gewann. Die drittklassierten Schweden hatten die Schweizer sicher im Griff. Im Ziel betrug die Reserve der Schweizer im Kampf um Silber über zweieinhalb Minuten.

Die Schweizer Männer waren am Samstag in Strömstad in der gleichen Besetzung wie beim Gewinn von WM-Gold im Vorjahr angetreten. Norwegen, das 2015 Silber gewonnen hatte, realisierte den ersten WM-Titelgewinn mit der Männer-Staffel seit 2005.

Zum Abschluss der Titelkämpfe ist derzeit noch die Staffel-Konkurrenz der Frauen im Gang. Die Schweiz steht aktuell bei einer Gold-, vier Silber- und drei Bronzemedaillen.

(sda)