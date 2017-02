Wechsel bei den Curling-Weltmeisterinnen

Carole Howald begleitete das Flimser Team ab 2014 an allen Grossanlässen als Ersatzspielerin und durfte sich auf diese Weise als Europameisterin und zweifache Weltmeisterin feiern lassen. Von ihr verspricht sich Binia Feltscher für die kommenden Aufgaben eine Leistungsverbesserung für die ganze Crew.

2017 steht für Carole Howald, Franziska Kaufmann, Irene Schori und Binia Feltscher eine grosse und heikle Aufgabe an. Im Oktober werden die Flimserinnen in einer Ausscheidung gegen die andern Schweizer Spitzenteams Baden Regio (Alina Pätz) und Aarau (Silvana Tirinzoni) ausmachen, wer die Schweiz an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang vertreten wird. Noch in dieser Saison geht es - ab dem 11. Februar in Flims - um den Schweizer Meistertitel und die damit verbundene Qualifikation für die Weltmeisterschaft von Mitte März in Peking.

Carole Howald spielte zuletzt als Nummer 2 in der Bieler Formation von Skip Melanie Barbezat. Dieses Team scheiterte in der Qualifikation für die Schweizer Meisterschaften. Deshalb wurde Howalds Wechsel schon jetzt möglich.

