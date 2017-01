Wendy Holdener Zweite nach dem ersten Lauf

Deutliche Zeitabstände ist man sich in Frauen-Slaloms gewohnt. Verantwortlich dafür ist im Normalfall Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin kam bei diesem Nachtrennen aber überhaupt nicht auf Touren und büsste 1,38 Sekunden auf Frida Hansdotter ein. Mikaela Shiffrin, Dominatorin von fünf der bisherigen sechs Slaloms der Saison, fuhr auf dem von ihrem Trainer Jeff Leckie ausgeflaggten Kurs nach eigener Einschätzung zu sauber und entsprechend zu wenig aggressiv.

Wendy Holdener bietet sich die Chance, sich im siebenten Slalom des Winters zum sechsten Mal unter den ersten drei zu klassieren. Eine Klassierung unter den ersten zehn können auch Michelle Gisin, zuletzt zweimal ausgeschieden, und Mélanie Meillard ins Visier nehmen, trotz Rückständen von gut zwei Sekunden. Denise Feierabend büsste rund eine halbe Sekunde mehr ein. Lara Gut schied aus.

Frida Hansdotter hat in Flachau vor zwei Jahren den Slalom schon einmal gewonnen. Eine derart starke Leistung war der Schwedin gleichwohl nicht zugetraut worden, zumal es ihr bis am letzten Sonntag überhaupt nicht rund gelaufen war. Der 3. Rang in Maribor, ihr erster Podestplatz in diesem Winter, scheint für die Slalom-Weltcupsiegerin der Vorsaison erlösend gewirkt zu haben.

Flachau (AUT). Weltcup-Nachtslalom der Frauen. 1. Lauf. Stand nach 33 Fahrerinnen: 1. Frida Hansdotter (SWE) 56,91. 2. Wendy Holdener (SUI) 0,95 zurück. 3. Nina Löseth (NOR) 1,08. 4. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 1,15. 5. Mikaela Shiffrin (USA) 1,38. 6. Bernadette Schild (AUT) 1,48. 7. Katharina Truppe (AUT) 1,63. 8. Ana Bucik (SLO) 1,91. 9. Sarka Strachova (CZE) 1,93. Ferner: 11. Michelle Gisin (SUI) 2,19. 12. Mélanie Meillard (SUI) 2,25. 18. Denise Feierabend (SUI) 2,66. - Ausgeschieden u.a.: Lara Gut (SUI), Petra Vlhova (SVK).

(sda)