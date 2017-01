Wendy Holdeners starke Reaktion

Wendy Holdener kränkelt zwar nach wie vor und spricht mit heiserer Stimme, doch den Ausfall am vergangenen Dienstag im Slalom in Zagreb hat sie offenbar gut verkraftet. In Maribor war sie im ersten Lauf nur 17 Hundertstel langsamer als Mikaela Shiffrin, die in Zagreb ebenfalls schon im ersten Lauf gescheitert war. Zeitlich so dicht dran an der Dominatorin der Szene war Wendy Holdener noch nie. Einen guten ersten Lauf zeigte auch Mélanie Meillard. Die 18-jährige Walliserin nimmt mit anderthalb Sekunden Rückstand Platz 13 ein.

Michelle Gisins Reaktion auf den Ausfall in Zagreb fiel dagegen enttäuschend aus. Die jüngere Schwester von Abfahrts-Olympiasiegerin Dominique Gisin büsste knapp zwei Sekunden ein. Denise Feierabend, in Zagreb auf Platz 13 und als einzige Schweizerin klassiert, erging es noch schlimmer. Sie wird wie Charlotte Chable und Lara Gut im Finale mit den besten 30 nicht dabei sein.

Die Siegerin von Zagreb, Veronika Velez Zuzulova, schied nach besten Zwischenzeiten aus.

Maribor (SLO). Weltcup-Slalom der Frauen. 1. Lauf. Stand nach 50 Fahrerinnen: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 49,84. 2. Wendy Holdener (SUI) 0,17 zurück. 3. Frida Hansdotter (SWE) 0,38. 4. Petra Vlhova (SVK) 0,48. 5. Nina Löseth (NOR) 0,56. 6. Sarka Strachova (CZE) 0,82. 7. Manuela Mölgg (ITA) 1,18. 8. Emelie Wikström (SWE) 1,29. Ferner: 13. Mélanie Meillard (SUI) 1,54. 23. Michelle Gisin (SUI) 1,99. - Nicht im 2. Lauf: Denise Feierabend (SUI) 2,82. Charlotte Chable (SUI) 2,91. Lara Gut (SUI) 4,27. - Ausgeschieden u.a.: Veronika Velez Zuzulova (SVK).

(sda)