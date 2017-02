Cuppokal bleibt in Dietliker Hand

Simone Berner ist die Erste, die nach der Pokalübergabe das Spielfeld verlässt – auch jetzt, im Moment des grossen Triumphs ruhigen Schrittes und leise lächelnd. Am Ausgang wird sie schon er­wartet. «Du kannst bleiben», ruft Sportchef Sascha Brendler ihr scherzend zu. Dann umarmen sich die beiden. Gleichzeitig haben sie ihre Posten im vergangenen Frühling angetreten, gemeinsam dürfen sie sich jetzt über diesen Titel mit Dietlikon freuen. Präsident Andi Rebsamen steht daneben und grinst stillvergnügt. Es ist der 8. Cupsieg in der Vereinsgeschichte – und der erste für Simone Berner als Cheftrainerin. Die 36-jährige Rekordinternationale hat es geschafft, schneller als viele erwartet haben nach dem Abgang des Sturmduos Wiki/Weiss mit seinen sagenhaften 143 Skorerpunkten. Und noch dazu auf beeindruckende Art und Weise. Gleich mit 5:0 schickten die Dietlikerinnen Serienmeister Chur in diesem Finalspiel vor 1724 Zuschauenden vom Feld. Die Piranhas aber, die Dietlikon in den vergangenen fünf Jahren in der Meisterschaft stets vor der Sonne standen, sie hatten für einmal keinen Plan, sie hatten keinen Biss und am Ende hatten sie keinen Pokal. Dementgegen präsentierten sich die Gelb-Blauen perfekt eingestellt, sie agierten körper­betont und konzentriert bis zum Schluss. «Es fühlt sich einfach grossartig an», sagt Simone Berner, die auch von einer grossen Genugtuung spricht. «Ich habe von meinem Team viel gefordert, jetzt ist es belohnt worden.»

Die kleine Geste

Anzeichen dafür, dass es ein einträglicher Tag für Dietlikon werden könnte, gab es indes bereits vor dem Anpfiff. Als die erste Linie vorgestellt wird, klopfen sich Linn Lundström und Laura Mertsalmi lächelnd gegenseitig auf die Schulter. Es ist eine kleine Geste, die viel über die positive Einstellung und die Vorfreude der Dietlikerinnen an diesem Tag erzählt. Nach dem Schlusspfiff ist aus Lundströms Lächeln ein breites Lachen geworden: «Die Stimmung im Team ist in der Tat grossartig» bestätigt die schwedische Weltmeisterin. Ein bisschen erstaunt sei sie schon gewesen über die Ratlosigkeit der Gegnerinnen, gibt sie zu. «Das erste Tor hat mich ruhig gemacht, ich wusste, wenn wir konsequent weiterspielen, kommt alles gut.» Und so war es denn auch. Nach einem Treffer von Evelyne Ackermann (10.) sowie einem Doppelschlag durch Liga-Topskorerin Andrea Gämperli und Laura Mertsalmi (21./26.) führte der Titelverteidiger nach zwei Dritteln mit 3:0. Die Piranhas hingegen konnten in der Schlussphase auch zwei Strafen gegen Ann-Sofie Sundholm nicht zum Anschlusstreffer nutzen. Sämtliche 16 Chu­rer Schüsse landeten in den Fängen von Monika Schmid, die am Ende als beste Dietliker Spielerin ausgezeichnet wurde. Dass in den letzten Minuten eines Cupfinals der Shutout der eigenen Torhüterin in den Mittelpunkt rückt, sagt einiges aus über die Dietliker Leistung. Auch mit einer sechsten Feldspielerin machten die Bündnerinnen in den letzten Spielminuten nicht den Anschein, als wenn sie noch einen Treffer erzielen könnten. Im Gegenteil, Karin Güttinger erhöhte in der 57. Minute auf 4:0 und U21-Juniorin Sindy Rüegger setzte in den letzten Sekunden mit einem Schuss ins leere Tor den Schlusspunkt. Erwähnenwert ist darüber hinaus die Leistung der 18-jährigen Flügelstürmerin Isabelle Gerig, die zu vier der fünf Dietliker Treffer den letzten Pass gab.

In Schwendeners Fussstapfen

«Schade, dass es so klar war», lautet nach Spielschluss das Fazit eines neutralen Zuschauers, der sich am Stand vor der Halle eine Bratwurst gönnt. Etwas anders sieht das Torhüterin Monika Schmid. «Es ist einfach grossartig, in einem Cupfinal ohne Gegentor zu bleiben und dem Team so helfen zu können», erklärt sie strahlend. Zuletzt ist dies übrigens ­Sarah Schwendener gelungen, die 2009 ebenfalls mit Dietlikon einen 9:0-Kantersieg über die Bern Capitals bejubelte. Wo die Cupfeier 2017, die auf dem Feld in der Berner Wankdorfhalle ihren Anfang nahm, weitergehen soll, weiss unmittelbar nach Spielsschluss weder Coach Berner noch Teamleaderin Linn Lundström so genau. «Eine Busparty hat auch ihren Reiz», meint die Schwedin nur augenzwinkernd. Monika Schmid hingegen wird etwas konkreter: «Wir werden in Zürich feiern», erklärt sie. Wo genau, das überlasse sie ihren Kolleginnen, sie sei nicht die grosse Partygängerin, lasse sich darum lieber führen, verrät die Torhüterin und schliesst mit einem Schmunzeln: «Für heute habe ich meine Arbeit gemacht.» (Zürcher Unterländer)