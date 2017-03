Saisonschluss für die Jets

Nervenspiel, Spektakel, Abnützungskampf – die Playoff-Serie zwischen dem überlegenen Qualifikationssieger Wiler-Ersigen und den achtplatzierten Kloten-Bülach Jets, die erst durch ein Last-Minute-Tor in der zweitletzten Runde gerade noch in die Playoffs gerutscht waren, gestaltete sich als unerwartet enge Angelegenheit. Viermal endeten die Partien mit nur einem Tor Unterschied. Ausser einem Ausrutscher in Spiel 3 (14:4 für Wiler) begegneten die Unterländer dem grossen Favoriten stets auf Augenhöhe. Von der Leichtigkeit und Souveränität, die die erfolgsverwöhnten Berner bei ihren 20 Siegen in 22 Qualifikationsspielen gezeigt hatten, war in diesem Playoff-Duell wenig bis gar nichts zu sehen.

Klotener Stehauf-Qualitäten

«Wir spielten vier sehr starke Partien und hatten durchaus eine gute Chance, diese Serie zu gewinnen. Wir haben uns kontinuierlich gesteigert und rechtzeitig unsere beste Leistung abrufen können», äusserte sich Jets-Cheftrainer Arto Riihimäki, trotz des Ausscheidens positiv gestimmt. Auch im fünften Spiel, auswärts in Zuchwil, liessen die Klotener dem Berner Kombinationsspiel kaum Raum zur Entfaltung, bewiesen nach einem Rückstand einmal mehr eindrückliche Stehauf-Qualitäten und besassen zu Beginn des Schlussdrittels gar mehrere Torchancen zur Führung. «Es hat diese Saison mit der Überraschung nicht sein sollen. Wir werden aber im kommenden Herbst noch stärker zurückkommen und auf dieser Leistung aufbauen», versprach Riihimäki, der auch in der nächsten Spielzeit bei den Jets an der Bande stehen wird. So stolz die Klotener auf ihren Playoff-Auftritt sein können,der Frust liess sich nicht verbergen. «Die Schiedsrichter sollten Spiele leiten, nicht entscheiden», enervierte sich Riihimäki und sprach damit die entscheidende Penaltyszene am Samstag im vierten Spiel an. Nachdem sich die beiden Teams über 70 Minuten einen dramatischen Schlagabtausch geliefert hatten, übersahen die Unparteiischen im Penaltyschiessen, dass der entscheidende Versuch von Patrick Mendelin zurückgezogen und somit irregulär war. Trotz Klotener Protest beharrten die Refs auf ihrer Entscheidung.

Letztlich waren es Nuancen, die über Ausscheiden oder Weiterkommen entschieden. Die Berner verdienten sich den Platz im Halbfinal mit der etwas grösseren Nervenstärke in den entscheidenden Schlussphasen – Fehlentscheid hin oder her. Dazu verfügten sie mit Patrick Mendelin über einen kaltblütigen Vollstrecker. Fünf Tore erzielte Mendelin, drei davon waren spielentscheidend. «Wiler-Ersigen ist ein sehr starkes Team. Sie stehen zu Recht im Halbfinal», findet auch Riihimäki. Die Jets aber haben sich mit ihrem mutigen Auftritt Respekt verschafft. «Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung» schliesst der Chefcoach zufrieden. (Zürcher Unterländer)