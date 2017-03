«Wir werden den Weg mit Riihimäki weiter gehen»

Das Das NLA-Team der Kloten-Bülach Jets ist am Wochenende in den Viertelfinals an Serienmeister Wiler Ersigen gescheitert. Als Achter der Qualifikation gerade noch in die Playoffs gerutscht, begegneten die Unterländer dem Qualifikationsieger in der Best-of-7-Serie auf Augenhöhe – drei der vier verlorenen Partien endeten mit nur einem Tor Unterschied.

Roman Reichen, die Jets haben ihre Haut gegen den haushohen Favoriten Wiler Ersigen teuer verkauft. Was überwiegt zweiTage nach dem Playoff-Out, Frust oder Freude?

Roman Reichen: Die Gefühle sind immer noch ambivalent. Wir wollten gewinnen. Wenn ich daran denke, dass im vierten Spiel ein irregulärer Penalty Wiler den Sieg brachte, frage ich mich schon, was gewesen wäre, wenn wir die Serie hätten ausgleichen können. Ein bisschen Frust ist also da. Aber auch Stolz auf die starke Leistung. Wir haben diese Saison spielerisch grosse Fortschritte gemacht, konnten das Niveau aber meist nicht über 60 Minuten halten. Darum sind wir in der Qualifikation am Ende sicher unter Wert klassiert gewesen. Das hat Wiler in den Playoffs nun zu spüren bekommen.

Hat diese Playoffserie den Jets weitere Erkenntnisse gebracht?

Ja. Wiler Ersigen spielte in den entscheidenden Momenten abgebrühter und machte damit den Unterschied. Wir waren aber nahe an ihnen dran. Die Stossrichtung stimmt also. Wir werden diesen Weg mit Chefcoach Arto Riihmäki nun konsequent weitergehen.

Der Finne hat bei den Jets bereits für eine weitere Saison unterschrieben. Wie sieht es bei den Spielern aus? Wird das Team zusammenbleiben oder kommt es zu einem Umbruch im Kader ?

Die Mannschaft wird sicher nicht auseinander brechen. Aber die Last wird in der nächsten Saison auf neuen Schultern verteilt werden. Zumindest einen Block weren wir neu formieren.

Werden Riihmäkis Landsmänner, Matias Kaartinen und Topskorer Johannes Jokinen, in Kloten bleiben?

Johannes Jokinen möchte in die schwedische Superliga wechseln, das ist ein offenes Geheimnis. Wir würden ihn natürlich gerne behalten. Ob es mit dem Wechsel klappt, wird sich in den kommenden drei Wochen entscheiden. Die Zukunft von Matias Kaartinen ist noch ungewiss. Der Lette Janis Rajeckis wird den Vertrag mit den Jets voraussichtlich verlängern. Wer aber den Verein definitiv verlassen wird, ist der tschechische Routinier Milan Gar?ar.

Gar?ar war in den vergangenen zwei Saison eine Leaderfigur. Warum geht er?

Der Verein hat den Vertrag mit ihm nicht verlängert. Wir möchten uns neu aufstellen, auch bei den Ausländern.

Wie sieht diese Neuausrichtung denn aus?

Wir wollen in Zukunft noch vermehrt auf junge Spieler mit Entwicklungspotential setzen. Nicht zuletzt natürlich auch aus finanziellen Gründen. Es ist uns aber durchaus bewusst, dass wir mit Milan Gar?ar einen Spieler mit viel Erfahrung und grossem Kampfgeist abgeben.

Wie steht es um die Schweizer Routiniers wie etwa Daniel Dürst oder Yannick Jaunin, der eine starke Saison gespielt hat?

Da ist noch nichts entschieden. Wir würden gerne mit diesen beiden Spielerin weiter planen. Jaunin hat sich eine Auszeit genommen und ist sich am Überlegen wie es sportlich weitergehen soll. Daniel Dürst ist ebenfalls noch unentschlossen. Ich hoffe sehr, dass er noch eine Saison anhängt. Er ist wichtig für das Team.

Nationalspieler Beni Reusser hat durchblicken lassen, dass er in seiner Karriere noch einmal um den Titel spielen möchte. Ist er auf dem Absprung?

Gemäss meiner Einschätzung stehen die Zeichen eher auf Abschied. Beni Reusser würde uns enorm fehlen, aber er muss entscheiden, ob er eine Luftveränderung braucht. Er hat in diesen Playoffs aber sicher auch gemerkt, wie nahe wir mit diesem Team an den besten dran sind. Vielleicht überzeugt ihn das. Unser Ziel muss es sein für gute Schweizer Spieler attraktiver zu werden.

Die Konkurrenz auf Zürcher Boden ist gross. Bei Meister GC winkt den Spielern der Superfinal, dasselbe in Winterthur. Und da ist auch noch Uster.

Es ist in der Tat schwierig für uns. Wir hoffen nun auf Studenten, die in Zürich studieren wollen, für die GC aber kein Thema ist. Wir sind im Gespräch mit einigen jungen Schweizer Spielern, aber ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Namen nennen. Wir sollten auch die eigenen Junioren nicht vergessen. Da sind zum Beispiel Joel Müller oder Timo Good, die wir diese Saison in die 2. Liga an Elch Wangen-Brüttisellen ausgeliehen haben und die wir zurückholen können. Und dann denke ich auch an U21-Spieler Tobias Bertschi, der bereits Einsätze im Fanionteam hatte. In Zukunft wollen wir die Zusammenarbeit mit dem Zweitligisten Bassersdorf-Nürensdorf weiter intensivieren. Dieser Verein hat gute Junioren, ihnen wollen wir eine Chance geben.

Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welchen Spieler würden sie sofort verpflichten?

Ganz klar den Bülacher Christoph Meier von GC. Leider wird er aber auch nächste Saison wohl nur an seinen Auswärtsspielen in der Ruebisbachhalle auflaufen (lacht).

(Zürcher Unterländer)