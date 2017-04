13 Jahre für Ex-Cevi-Leiter gefordert

In seiner Befragung gab der Beschuldigte die Übergriffe «grundsätzlich» zu. Er bestritt allerdings entschieden, seine Opfer vor den Taten jeweils mit einem Betäubungs- oder Schlafmittel sediert zu haben.

Allerdings hatte er viele der Übergriffe gefilmt. Auf den Videos sind die Buben laut Staatsanwältin in tiefem Schlaf zu sehen. Auch bei heftigen Manipulationen ihrer Geschlechtsteile zeigten sie keinerlei Bewegung oder eine andere Reaktion - laut rechtsmedizinischen Fachleuten ein klares Anzeichen für eine Sedierung. Dem Beschuldigten war nach eigenen Angaben klar, dass die Übergriffe «absolut falsch» waren. Sein Verhalten sei «unter jeder Sau» gewesen. Er habe einfach seine «Gelüste befriedigt». Dass er pädophil sein könnte, habe er verdrängt. Weil er sich für seine Taten geschämt habe, habe er keine fachliche Hilfe geholt.

Er sei «selbstverständlich bereit», im Strafvollzug eine Therapie zu absolvieren, wie von der Gutachterin empfohlen, sagte der Schweizer. Obwohl er seit nunmehr zwei Jahren in Haft sitzt, hat er allerdings bisher nie einen entsprechenden Antrag gestellt. Der gelernte Typograf war als Leiter in der Jugendorganisation Cevi tätig. Seine Opfer, alles schüchterne, eher ängstliche Knaben, suchte er laut Anklage gezielt in Familien, die aus unterschiedlichen Gründen Probleme hatten.

Vertrauen missbraucht

Er freundete sich laut Anklägerin gezielt mit den Eltern an und baute Vertrauen auf. «Mit mindestens einer Mutter» habe er ein Verhältnis gehabt. Mit seiner fürsorglichen Art sei es ihm «ausgezeichnet gelungen», seine Opfer zu manipulieren.

Einer der Geschädigtenvertreter sagte, für seinen Mandanten sei der Beschuldigte «wie ein Onkel» gewesen, laut einem anderen hatte er fast den «Status eines Pflegevaters». Die beiden verlangten Genugtuungszahlungen in der Höhe von 15'000 beziehungsweise 25'000 Franken für ihre Mandanten.

Die Übergriffe erfolgten meistens beim Beschuldigten zuhause, aber auch einmal während eines Cevi-Lagers in einem Pfadiheim in Einsiedeln, einmal in einer Ferienwoche in Spanien und einmal in einem Hotel in Deutschland.

Laut der Staatsanwältin hat der Beschuldigte zu Beginn des Verfahrens mit den Untersuchungsbehörden kooperiert. Diese Bereitschaft habe er später verloren. Er habe dann Erinnerungslücken geltend gemacht und nur das zugegeben, was ihm - etwa mit den Videos - nachgewiesen werden konnte.

Auch Göttibub wurde Opfer

Aufgrund der Medienberichte im Vorfeld der Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Dietikon sind laut Anklägerin Anzeigen von zwei weiteren Opfern eingegangen: von zwei Brüdern, einer davon der Göttibub des Beschuldigten. Erst damit konfrontiert habe der Beschuldigte angegeben, sich zu erinnern.

Mit seinen Taten habe der heute 51-Jährige «die Privatsphäre der Opfer aufs Schlimmste verletzt», sagte Altenburger. Die Betroffenen, die seinen Übergriffen teils jahrelang immer wieder ausgesetzt waren, seien «zeitlebends traumatisiert». Der Beschuldigte habe mit direktem Vorsatz aus egoistischen Motiven gehandelt. Gemäss psychiatrischem Gutachten war er voll steuerungs- und schuldfähig. Die Rückfallgefahr stufte die Gutachterin als hoch ein. Die Staatsanwältin erachtet eine 13-jährige Freiheitsstrafe mit ambulanter Therapie als angemessenes Strafmass.

Am Nachmittag kommt der Verteidiger zu Wort. Er hatte zu Beginn der Verhandlung eine Verjährung diverser Delikte geltend gemacht und in diesen Punkten eine Verfahrens-Einstellung gefordert. Laut dem Gerichtsvorsitzenden geht das Gericht auf diese Frage im Rahmen der Urteilsberatung ein. (past/sda)