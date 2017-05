25 Grad: Der Sommer klopft an

Am Mittwoch sind die Temperaturen im Grossraum Zürich erstmals in diesem Jahr verbreitet auf über 25 Grad gestiegen. So wurden in Kloten (Stand 15 Uhr) 25,8 Grad, in Winterthur 25,2 Grad und in Rapperswil-Jona 25,0 Grad gemessen. Da die höchsten Tagestemperaturen in der Regel zwischen 16 und 17 Uhr auftreten, dürfte das Quecksilber wohl noch um einige Zehntelgrad ansteigen.

Damit sind aus meteorologischer Sicht die Kriterien für einen Sommertag erfüllt: Das ist nämlich dann der Fall, wenn die maximale Tages-Temperatur über 25 Grad ansteigt. Bereits am 9./10. April war es in der Region mit bis zu 24 Grad ähnlich warm – allerdings eben nicht warm genug, damit von Sommer gesprochen werden durfte.

Verantwortlich für das warme Wetter ist gemäss Meteoschweiz ein sogenannter Höhenrücken, also eine Zone hohen Luftdrucks, die über Mitteleuropa und somit auch über der Schweiz liegt. Im Tagesverlauf stellte sich über den Alpen zudem eine schwache Föhnströmung ein, wodurch die Temperaturen in den Föhntälern (Chur, Vaduz, Altdorf) sogar bis fast gegen 30 Grad kletterten.

Alles im Fahrplan

Dass es Mitte Mai zu Sommertagen kommt, ist gemäss den langjährigen Datenreihen von Meteoschweiz übrigens völlig normal. In er Phase zwischen Mitte Mai und Anfang Juni schaltet die Zirkulation in der Nordhemisphäre in der Regel nachhaltig auf Sommer um.

Die heutige Wärme hat aber ihre Tücken: Weil sich von Westen her ein Tiefdruckgebiet nähert, sind die Sommergefühle nur vorübergehend. Aufs Wochenende hin (vor allem am Freitag und Samstag) ist wieder kühleres und regnerisches Wetter angesagt. (mst)