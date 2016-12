Arbeitslos nach Mutterschaftsurlaub

C. T. (Name der Redaktion bekannt) ist im September 2014 Mutter von Zwillingen geworden. Rechtlich stehen der jungen Mutter vier Monate Mutterschaftsurlaub zu. Sie entscheidet sich, diesen um einen zweimonatigen unbezahlten Urlaub zu verlängern. Ihr Arbeitgeber willigt ein.Vier Monate später, es ist Januar. Seit einem Tag ist der Mutterschaftsurlaub von C. T. offiziell vorbei. Es bricht die Zeit des ­unbezahlten Urlaubes an. Genau an diesem Tag erhält sie per ­Einschreiben die Kündigung. Für die Entlassung nennt ihr damali­ger Arbeitgeber wirtschaftliche Gründe. Weil der unbezahlte Urlaub gesetzlich schwächer ist als der Mutterschaftsurlaub, beginnt die Kündigungsfrist ab Zustellung des Einschreibens. Deswegen ist der Arbeitgeber von C. T. verpflichtet, den noch ausstehenden Lohn von drei Monaten zu bezahlen. Aber das Geld trifft nicht ein.

C. T. steckt in einer misslichen Lage. Weil die Kündigung den ­unbezahlten Urlaub aufhebt, müsste sie zur Arbeit zurück. Ihr Arbeitgeber dagegen besteht darauf, dass der unbezahlte Urlaub weiterhin gilt. C. T. nimmt sich in der Folge einen Anwalt. Dieser handelt einen Aufhebungsvertrag aus, der den Arbeitsvertrag zwischen C. T. und ihrem Arbeitgeber per sofort aufhebt und die Lohnzahlung der drei verbleibenden Monate garantiert. Die dann beginnende Jobsuche gestaltet sich mit dem finanziellen Druck und den kleinen Zwillingen schwierig. Was bleibt: ein unschöner Abschied zwischen C. T. und ihrem Arbeitgeber.

Fälle häufen sich

Für C. T. kam die Kündigung ohne Vorgespräch nicht überraschend. Schon während der Schwangerschaft habe sich die Missstimmung in der Firma abgezeichnet. Nachweisen kann sie dies aber nicht. Ihr Arbeitgeber forderte von ihr, nach dem Mutterschaftsurlaub mit einem 100-Prozent-Pensum in die Firma zurückzukehren. C. T. konnte und wollte mit zwei Neugeborenen aber nicht fünf Tage die Woche arbeiten.

Wie sich zeigt, ist C. T. kein Einzelfall. SRF 4 News berichtete vor kurzem über eine Vervierfachung dieser Fälle seit 2013. «Wir haben in diesem Jahr rund 90 Anfragen zu diesem Thema erhalten», sagt Anja Derungs, Leiterin der ­Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich, auf Anfrage. Bezüglich Branchen und Berufsgruppen könne keine Tendenz ­festgestellt werden. Aber: «Kündigungen nach dem Mutterschaftsurlaub betreffen dreimal häufiger Nicht-Kader-Angestellte», so Derungs. Die Kündigung nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubes ist rechtens. Lediglich während der gesamten Dauer der Schwangerschaft und bis 16 Wochen nach der Geburt gibt es einen Kündigungsschutz für Mütter. Entlassungen auf das ­Ende des Mutterschaftsurlaubs hin aber geben Anlass zu Diskussionen. Derungs sagt: «Diese Entwicklung ist äusserst bedauerlich. Es ist ein Indiz dafür, dass Frauen nicht freiwillig aus dem Arbeitsleben ausscheiden und mit starken Vorurteilen auf dem Arbeitsmarkt zu kämpfen haben.» Hinzu kämen Vorbehalte wegen des organisatorischen Aufwands von Mutterschaftsvertretungen und Teilzeitanstellungen. «Der stärkere Druck in der Wirtschaft und Vorurteile gegenüber Müttern im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Verfügbarkeit sind mögliche Gründe für diese Entwicklung», sagt Derungs.

Laut Helena Trachsel, Leiterin des kantonalen Gleichstellungsbüros, gebe es noch Potenzial beim Umgang von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden bei diesem Thema. Es gibt derweil aber auch vereinbarkeitszertifizierte Firmen, die bemüht sind, das Familien- und Berufsleben in Einklang zu bringen. Beispiele hierfür sind die Versicherung Axa Winterthur, der Rückversicherer Swiss Re und der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst des Kantons Zürich.

Gemeinsam Lösungen suchen

Trachsel sagt: «Durch den Mangel an Fachkräften wird von Firmen für werdende Eltern stärker auf familienfreundliche Arbeitszeitmodelle gesetzt, aber auch von den Frauen dezidierter gewünscht. Stärker in die Verantwortung für flexibles Arbeiten genommen müssen die Väter.» Es sei an ihnen, in Absprache mit Vorgesetzten Modelle wie Mobile Office zu entwickeln, die eine gelungene Vereinbarkeit von Beruf-und Privatleben ermöglichen.

Silvia Steiner, Bildungsdirektorin des Kantons Zürich, sagte Mitte November im Rahmen eines Vortrages an der Universität Zürich, Frauenförderung gehe nicht nur Frauen etwas an. Die Veranstaltung bildete den Auftakt zum Aktionsplan Chancengleichheit 2017–2020 an der Uni. Denn Frauen sind bei den Studierenden zwar in der Mehrheit. Bei den Professuren aber liegt ihr Anteil bei lediglich 20 Prozent. Eine vorgestellte Studie über den weiblichen Führungsstil kann derweil nicht belegen, dass Frauen oder Männer als Vorgesetzte besser seien. Aber: Frauen in akademischen Führungspositionen seien eher bereit, die Bedingungen für Arbeitskräfte mit Familien zu verbessern. (Zürcher Regionalzeitungen)