Auch Spreitenbach sagt Nein

Der Istanbuler AKP-Politiker Hursit Yildirim darf heute Abend in Spreitenbach AG nicht auftreten. Die Aargauer Kantonspolizei hat entschieden, dass sich die Durchführung der Veranstaltung der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) aus Sicherheitsüberlegungen nicht verantworten lässt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Erst heute morgen wurde bekannt gegeben, dass Yildirim in Spreitenbach auftreten will, nachdem sein Auftritt im städtischen Quartierzentrum beim Sportplatz Fronwald in Zürich-Affoltern untersagt worden ist. (huy/SDA)