Beiss-Attacke gegen Zürcher Stadtpolizisten

Am Montagabend sind Stadtpolizisten bei zwei verschiedenen Einsätzen gebissen worden. Zuerst hat eine Frau zugebissen, später ein Mann.

Der erste Polizist verletzte sich kurz vor 19 Uhr, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Polizisten unterstützten den stadtärztlichen Dienst beim Abholen einer Frau, die fürsorgerisch untergebracht werde sollte.

Mit Bissverletzungen ins Spital gebracht

Die Frau verhielt sich renitent in ihrer Wohnung im Kreis 2 und wehrte sich körperlich gegen die Besucher. Sie biss einen Polizisten in den Arm und ins Bein. Am Ende wurde sie für eine stationäre Behandlung ins Spital gebracht - auch der verletzte Polizist musste ins Spital.

Gegen 20 Uhr rückten Stadtpolizisten in ein Fitnessstudio im Kreis 5 aus. Dort hatte ein Mann den Bildschirm eines Fitnessgeräts beschädigt. Als die Polizisten den 52-Jährigen kontrollieren wollten, beschimpfte er sie und warf mit Gegenständen nach ihnen.

Die Polizisten versuchten den Mann abzuführen. Doch er schlug sie mit den Fäusten und biss einen der Polizisten in die Hand. Der 52-jährige Mann wurde verhaftet. Der gebissene Polizist musste zur Behandlung ins Spital. (far)