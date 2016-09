Beton fliesst aus gekipptem Lastwagen

Ein Lastwagen ist am Donnerstagmorgen kurz vor 9 Uhr bei der Einfahrt A3 in Urdorf auf die Seite gekippt. Dabei ist ein Teil des geladenen Betons auf die Strasse geflossen. Der Chauffeur blieb unverletzt.

Am Lastwagen und an der Strasse entstand ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Wieso der voll beladene Lastwagen in der engen Kurve kippte, ist noch unbekannt. Wegen des Unfalls und den Reinigungsarbeiten war die Autobahneinfahrt während mehreren Stunden gesperrt. (mcp/sda)