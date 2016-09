Der Fahrtenschreiber diktiert die Pausen

«Der Job hat sich vor allem durch das Handy verändert»

Staus und Termindruck sind Alltag für Camionneure. «Mein Traumberuf», sagt Franz Inauen.

Herr Inauen, warum wird man Lastwagenchauffeur?

Franz Inauen*: Mir gefällt, dass ich unabhängig bin und mir den Tag selbstständig einteilen kann. Man muss als Lastwagenchauffeur aber auch pflichtbewusst sein und schauen, dass alle zufrieden sind. Im heutigen Verkehr ist es jedoch zunehmend schwieriger, Termine einzuhalten. Im Gegensatz zu früher wartet man überall darauf, dass ich das Material bringe. Um zu sparen, hat niemand mehr ein Lager. Morgens muss ich deswegen vorwärtsmachen und versuchen, meine fixen Zeiten einzuhalten.



Wenn es Stau hat, haben Kunden doch hoffentlich Verständnis.

Nein, nur bedingt. Es hat auch schon geheissen: Wenn Sie um 9 Uhr nicht hier sind, müssen wir die Maschinen abstellen. Ich höre deswegen immer die Verkehrsmeldungen am Radio und versuche, Staus zu umfahren.



Wie hat sich Ihr Beruf in den ­letzten Jahren verändert?

Er hat sich vor allem durch das Handy und die damit ständige ­Erreichbarkeit verändert. Diese verursacht vor allem mehr Stress. Früher hatte ich meist keinen Kontakt mit meiner Firma, bis ich am Abend zurück war. Das war friedlicher. Heute rufen die Firmen an und fragen, wann ich genau ankomme. Früher haben Firmen einfach gewartet.



Das Schweizer Transportwesen gilt heute als inlandorientiert. Wie viele Chauffeure sind noch international unterwegs?

Schweizer Chauffeure fahren kaum mehr ins Ausland. Ich schätze, dass von den 64?000 in der Schweiz eingelösten Lastwagen 55?000 innerhalb der Schweizer Grenzen bleiben. Schweizer Transporteure sind zu teuer. Die ausländischen Konkurrenten haben viel weniger Auflagen, was den Fahrzeugunterhalt und die Ruhezeiten angeht.



Belastet der Wettbewerb mit ausländischen Camionneuren die Branche?

Ja, die Konkurrenz ist riesig und sie macht den gesunden Arbeitsmarkt kaputt. Transportunternehmen wie Giezendanner weichen auf ausländische Fahrer aus.



Ausländische Firmen fahren zum Teil mit Lastwagen in prekärem Zustand durch die Schweiz. ­Wären Sie für mehr Kontrollen auf den Schweizer Autobahnen?

Mehr Kontrollen nützen nichts. Es kommt eine solche Flut von Lastwagen aus dem Ausland. Und die Chauffeure haben eh kein Geld, um Bussen zu bezahlen. Die einzige Lösung wäre, wenn die EU dieselben Kontrollen durchführen würde wie die Schweiz. Dieselben Regeln haben wir ja.



Wie hoch ist der Frauenanteil im Beruf?

Steigend, heute beträgt er etwa ein Drittel.



Gibt es genug Camionneure in der Schweiz?

Bei uns denkt man, ja, wir haben genug, weil keine Stellen ausgeschrieben sind. Als ich vor kurzem aber eine Zeitung in Berlin öffnete, sah ich, dass Schweizer Transportunternehmen dort Chauffeure suchen. Das hat auch damit zu tun, dass die jungen Schweizer Chauffeure oft Ansprüche stellen, wie Arbeitsbeginn frühestens um 7 Uhr und Schluss spätestens um 18 Uhr. Und sie möchten nicht im Lastwagen übernachten.



Haben Sie oft im Lastwagen übernachtet?

Früher ja. Ich fuhr aber immer weg von der Autobahn, raus auf einen Landgasthof. Nur selten bin ich auf Raststätten geblieben.



Warum muss man als Schweizer Chauffeur überhaupt übernachten? Die Schweiz ist doch so klein.

Mit den heutigen Schwerverkehrsabgaben lohnt es sich trotzdem nicht, um nach Hause zu fahren. In der Schweiz wird das Problem zudem immer grösser, weil Grossfirmen nach 16 Uhr oft keine Waren mehr annehmen. Dann bleibt man stehen. Die Ablade­zeiten werden immer kürzer, das kommt aus der EU.



Was sagen Sie einem jungen Menschen, der Ihren Beruf ­lernen will?

Ich sage ihm, dass man an Orte kommt, wo andere Ferien machen. Das kann kein anderer Beruf bieten.



Welches sind die schönsten Orte, wo Sie hingefahren sind?

Das waren Modena, Venedig, Pisa, Chambéry, Rotterdam. Ich bin dort manchmal um drei, vier Uhr angekommen, hatte Feierabend und bin ins Meer gesprungen und geschwommen. Das muss man wollen als Lastwagenchauffeur.



Interview: Deborah Stoffel



*Franz Inauen (53) ist seit 36 Jahren Lastwagenchauffeur. Er ist hauptsächlich in der Schweiz und ab und zu in den Nachbarländern unterwegs.