Der Schatzsucher

«Haben Belegschaft halbiert»

Das Fussballmuseum ist stark defizitär. Marc Caprez, Geschäftsführer ad interim, kündigt nun weitere Sparmassnahmen an.

Herr Caprez, das Fussballmuseum hat in letzter Zeit vor allem mit Kündigungen Schlagzeilen gemacht. Wie läuft es aktuell?

Marc Caprez: Der Betrieb läuft gut. Eine Task Force analysiert seit November die Gesamtsituation des Museums und hat bereits einiges Sparpotenzial entdeckt.



Wo konkret?

Zum Beispiel bei den Verträgen im digitalen Bereich für Website und Museums-App. Diese sind sehr hoch dotiert. Aus unserer Sicht macht es mehr Sinn, den digitalen Auftritt in die Strategie der Fifa zu integrieren und bei den externen Zulieferern zu sparen.



Wieviel sparen Sie damit ein?

Diese Zahlen geben wir nicht bekannt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wir ursprünglich per Ende 2016 mit einem Defizit von über 30 Millionen Franken rechneten und das Jahr nun mit einem Minus von 25 Millionen Franken abgeschlossen haben – auch dank ersten Sparmassnahmen. Per Ende 2017 erwarten wir noch einen Verlust von 18 Millionen.



Wie erreichen Sie dieses Ziel?

Hoch sind auch die Ausgaben für temporäre Ausstellungen. Diese wollen wir einfacher und weniger aufwändig gestalten, ohne dabei auf gute Inhalte zu verzichten.



Massiv abgebaut wurde in der Gastronomie.

Die Bar «1904» und das museumseigene Bistro werden in der bisherigen Form nicht weitergeführt. Beides war hoch defizitär. Das Bistro wurde vor allem von Büroangestellten genutzt. Unter den Museumsbesuchern war die Nachfrage eher klein.



Was passiert mit den Lokalen?

Wir sind im Gespräch mit potenziellen Partnern, die Bar und Bistro pachten und das Catering für die vielen Events übernehmen.



Es gab viele Kündigungen.

Die Belegschaft des Museums wird praktisch halbiert und im Juli noch rund 54 Vollzeitstellen zählen. Ein grosser Teil betrifft die Gastronomie. Entlassungen gab es aber auch im Kreativteam, das für die Website oder den Ausstellungsbau zuständig ist. Hinzu kamen Kündigungen in den Bereichen Unterhalt, Sicherheit und Gästebetreuung. Wir haben auch natürliche Fluktuationen.



Wird das der Besucher spüren?

Bisher konnten wir das gute Service-Level halten. Die Rückmeldungen und Bewertungen auf den Internetportalen sind immer noch hervorragend. Andere Museen klagen nach dem ersten Betriebsjahr über Einbrüche bei den Besucherzahlen. Wir zählen monatlich 11 000 Eintritte. Damit liegen wir in Zürich nur hinter dem Landesmuseum und dem Kunsthaus. Die Zahlen sind auf Vorjahresniveau. Bis Ende Jahr wollen wir ein paar Prozente zulegen.



Sonst droht die Schliessung?

Wie alle Einheiten der Fifa sind auch wir angehalten, haushälterisch mit den Mitteln umzugehen. Wir spüren aber weiterhin die Unterstützung der Fifa.