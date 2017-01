Ex-Gefängnisaufseherin wollte in Italien ihr neues Leben beginnen

In der Nacht vor der Verhaftung habe sie einen Plan gefasst, wie sie mit der Zürcher Staatsanwaltschaft in Kontakt treten könnten, um den Prozess wegen Vergewaltigung gegen den gebürtigen Syrier nochmals aufnehmen zu können, sagte die ehemalige Gefängnisaufseherin. Das Urteil sei zu jenem Zeitpunkt bereits ans Obergericht weitergezogen worden, sagte der Richter. Die 33-Jährige würde aus heutiger Sicht die Flucht nicht mehr in Betracht ziehen. «Es hat nichts gebracht, ausser dass ich hier sitze», sagte sie.

Die Staatsanwältin nannte in ihrem Plädoyer das Entweichenlassen eines verurteilten Sexualstraftäters ein äusserst schweres Vergehen. Sie forderte eine teilbedingte Gefängnisstrafe von 27 Monaten. Sieben Monate davon soll die ehemalige Gefängnisaufseherin im Gefängnis verbringen.

Weil sie seit November eine Vollzeitstelle hat und deshalb in der Gesellschaft bereits wieder Fuss gefasst habe, wies die Staatsanwältin das Gericht darauf hin, dass die sieben Monate auch im halboffenen Vollzug abgesessen werden könnten. (past/sda)