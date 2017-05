Explosion in Fehraltorf: Es waren Sprengkapseln aus den 30er-Jahren

Nach heutigem Kenntnisstand haben sich die vier Knaben im Laufe des letzten Freitagnachmittages Zugang in die verschlossene und seit Jahrzehnten stillgelegte Zündholzfabrik nahe der Rumlikerstrasse in Fehraltorf verschafft. Dort entfachten sie ein Feuer und warfen Sprengkapseln hinein, was zur folgenschweren Explosion führte.

Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, entdeckten die Buben die Sprengkapseln in einer geschlossenen Metallbox. Diese lag im verdeckten Holzfach eines Gestells in der Scheune. Gemäss Polizei lagerten die vergessenen Sprengkapseln dort wohl seit Jahrzehnten. Abklärungen ergaben, dass die Kapseln in den 30er-Jahren hergestellt wurden.

Wie Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage präzisiert, handelt es sich um «Sprengkapseln Nr. 8». Diese Kapseln können durch die Flamme einer Zündschnur oder elektrisch gezündet werden. Sie wurden früher zu militärischen Zwecken, aber auch im Bauwesen und der Landwirtschaft eingesetzt. Beim sogenannten Sprengkulturverfahren wurden beispielsweise Löcher im Boden ausgesprengt, um dann Bäume einzupflanzen. Welchem Zweck die Sprengkapseln in der Scheune in Fehraltorf letztlich aber dienten, ist unklar.

Knaben machen Feuer und werfen Sprengkapseln hinein

Die Knaben machten am Freitag ein Feuer am Boden und warfen dann ein paar der Sprengkapseln hinein. Bei der darauffolgenden Explosion verletzten sich zwei Buben schwer, einer mittelschwer und einer leicht.

Über die Schwere der Verletzungen und den Zustand der Kinder gibt die Kantonspolizei aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes keine genauere Auskunft. Die weiteren Untersuchungen sowie die rechtlichen Abklärungen werden durch Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft See/Oberland durchgeführt.