Freispruch für Zürcher Stadtpolizisten gegen Ex-Kollegin bestätigt

Im Eingangsbereich des Wohnhauses kam es zwischen der Frau und den Polizisten zu einem Gerangel. Die Ex-Polizistin wurde schliesslich in Handschellen gelegt und bis zum Eintreffen eines Kollegen und eines Polizeipsychologen in einem Zimmer eingesperrt. Die Betroffene stellte nach den Ereignissen im August 2011 Strafantrag. Die Staatsanwaltschaft klagte die Polizisten schliesslich wegen Amtsmissbrauchs, vorsätzlicher einfacher Körperverletzung, fahrlässiger schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruchs an.

Die Ex-Polizistin wies nach dem Einsatz Schürfungen und Rötungen auf. Zudem hatte sie eine Schulterverletzung und eine Diskushernie. Ob die beiden letzteren Verletzungen tatsächlich vom Vorfall herrühren, sei nicht erwiesen, schreibt das Bundesgericht. Es kommt diesbezüglich zum gleichen Schluss, wie das Zürcher Obergericht. Dieses hatte zur Klärung ursprünglich ein Gutachten in Auftrag gegeben. Weil die Ex-Polizistin für die Begutachtung nicht kooperierte, wurde die Erstellung der Expertise widerrufen.

Das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass das Obergericht den Fall korrekt beurteilt habe. Die Polizisten hätten im Rahmen ihres Auftrages gehandelt. (mst/sda)