GC-Spieler von Familie getrennt

GC-Abwehrspieler Milan Vilotic hat keine schöne Nacht hinter sich: Wie der Blick berichtet, wurde dem 30-jährigen Serbe am Flughafen Zürich die Einreise verweigert. Vilotic flog am Montagabend von Belgrad nach Zürich - und wollte wieder nach Opfikon, zu Frau und Kind.

Weil seine Arbeitsbewilligung vor drei Wochen abgelaufen war, hatte Vilotic von seiner Wohngemeinde Opfikon provisorische Papiere für eine Kurzreise in sein Heimatland erhalten. Zu seiner Überraschung wurden diese Papiere dann bei seiner Rückreise in die Schweiz zum Problem: Milan Vilotic musste die Nacht auf Dienstag auf dem Gelände des Flughafen Zürich verbringen.

Offenbar, so schreibt der Blick, fehlte dem Serben ein Formular, das bescheinigt, dass er in der Schweiz keine Sozialhilfe bezieht. Um die Wirren zu klären, fuhr am Dienstagmorgen ein GC-Anwalt zum Flughafen. Der regelte die Geschichte und sorgte dafür, dass Vilotic schon um 14.30 Uhr in Niederhasli wieder mit dem Team trainieren konnte.

(Zürcher Regionalzeitungen)