Geldregen auf dem Helvetiaplatz

Gestern, 12.30 Uhr auf dem Zürcher Helvetiaplatz: Hoch über dem Platz stehen eine junge Frau und ein Kameramann auf einer Hebebühne. Die Frau schüttelt weisse Kopfkissenbezüge, wie man es aus dem Märchen mit Frau Holle kennt. Was aber aus den Kissenbezügen fliegt, sind nicht die Schneeflocken, sondern echte Zehnernoten: 750 Stück, total 7500 Franken.Auf dem Platz haben sich rund 50 Personen versammelt. Sie jauchzen und strecken sich nach den Nötli. Da und dort muss sich jemand verrenken. Der Flug des Papiergeldes ist unberechenbar. Es geht recht gesittet zu und her. Rempler sind die Ausnahme. Nach zehn Minuten ist der Spuk vorbei. Der erfolgreichste Sammler hat rund 600 Franken ergattert. Er sitzt auf dem Boden und glättet gut gelaunt die zerknüllten Zehnernoten, bevor er sie in seinen Rucksack steckt.

Geld fällt in Zürich nun tatsächlich nicht jeden Tag vom Himmel. Was die Aktion soll, ist der Mehrheit der Sammler auf dem Platz nicht klar, wie eine Kurzumfrage ergibt. «Es kommt einfach Geld von oben», sagt einer.

Visionär oder doch Spinner

Zweieinhalb Stunden zuvor wurden die Journalisten durch Verlegerin Anne Rüffer auf den Anlass eingestimmt. Erfinder des Geldregens ist der deutsche Wirtschaftswissenschafter und Finanzberater Joachim Ackva. In Rüffers Verlag ist eben sein Buch «Ein Konto für die ganze Welt» erschienen. Die Verlegerin bezeichnet Ackva als Visionär. Wer seiner Aktion kritischer gegenübersteht, könnte ihn als Utopisten oder gar Phantasten apostrophieren. In den – wie er sagt wenigen – Hassmails, kriegt er den Vorwurf zu hören, er sei ein reicher Finanzberater, der sein schlechtes Gewissen beruhigen wolle. Ackva selber sagt mit einem gewissen Schalk: «Vielleicht bin ich ja tatsächlich einfach nur ein Spinner.»

Der Helvetiaplatz ist nicht der erste Niederschlagsort. Schon in Berlin, Köln und Frankfurt liess Ackva Geldscheine vom Himmel segeln. Der Ökonom sagt, er bezahle die Aktionen aus der eigenen Tasche. Ackva will die Menschen dafür gewinnen, dass sie einen Tausendstel ihres Vermögens auf ein Weltkonto der UN einzahlen. So kämen nach seinen Berechnungen 300 Milliarden US Dollar zusammen. Geld, das verwendet würde, um die 17 globalen Entwicklungsziele umzusetzen, welche 150 Staats- und Regierungschefs vor einem Jahr bei der UN-Vollversammlung verabschiedet haben. Ziele, wie die Bekämpfung von Armut und Hunger: Ziele, für deren Erreichen die Mittel fehlen.

Mit dem Geldregen schafft Ackva Publizität für die Idee des Weltkontos. «Mehr als wenn ich für den selben Betrag ein Inserat schalten würde», sagt Ackva keck, «und es bereitet mir erst noch mehr Spass.» Sein Ziel sei es, in den nächsten vier Jahren auf einem Testkonto 100 Millionen Euro zu sammeln. Erreiche er den Betrag, soll das Konto dem UN-Sekretariat übergeben werden. Mit der Bitte, ein definitves UN-Weltkonto einzurichten. Falls nicht – und Ackva sagt, er schätze die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns höher ein – soll das gesammelte Geld an die Welthungerorganisation gehen.

(Zürcher Regionalzeitungen)