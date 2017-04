Geplantes Eishockey-Stadion wird öffentlich aufgelegt

Die Auflage ist in zwei Teile gegliedert: Neben dem Gestaltungsplan für das eigentliche Stadion, das «Theatre of Dreams», hat die Bevölkerung auch die Möglichkeit, sich zur Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) zu äussern. Dies teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Diese BZO-Teilrevision wird nötig, weil das Areal heute noch als Erholungszone eingetragen ist. Für den Bau des Stadions muss es erst noch der Zone für öffentliche Bauten zugewiesen werden.

Der Gestaltungsplan und die BZO-Teilrevision liegen vom 14. April bis am 14. Juni im Amtshaus IV auf. Während dieser Zeit kann die Bevölkerung allenfalls Einsprachen einreichen.

Die Stadtzürcher Stimmberechtigen gaben im September 2016 grünes Licht für den Bau des Eishockeystadions. Geplant sind eine Haupthalle mit 11'600 Plätzen, eine Trainingshalle sowie Restaurants und Büroflächen. Läuft weiter alles nach Plan, können die ZSC Lions im Jahr 2022 den ersten Puck versenken.

122 Familiengärten müssen für das Stadion weichen. Die Hobbygärtner erhalten aber im «Dunkelhölzli», ebenfalls im Stadtteil Altstetten, einen Ersatz-Standort. (mst/sda)