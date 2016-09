Handy-Ortung führt zu Diebin

Die Stadtpolizei hat am Mittwoch eine 59-jährige Frau festgenommen, die kurz zuvor eine Tasche gestohlen hatte. Die Beamten hatten das Handy in der Tasche orten können. Die Frau hat die Tasche kurz vor 18 Uhr von einem Velo genommen, das vor einem Laden im Kreis 5 abgestellt war, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Der Besitzer der Tasche eilte, nachdem er den Diebstahl bemerkt hatte, zum nächsten Polizeiposten und erstattete Anzeige. Zusammen mit den Beamten ortete der Geschädigte sein Handy in der Nähe des Goldbrunnenplatzes. Eine Patrouille verhaftete darauf die Diebin in einem Bus. (mcp/sda)