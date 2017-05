Homosexuelle Paare warten auf Pflegekinder

Zahlen und Fakten

«Wir wissen in der Schweiz, wie viele Kühe auf den hiesigen Wiesen grasen, aber wir wissen noch immer nicht genau, wie viele Pflege- und Heimkinder in der Schweiz leben», schrieb vor wenigen Tagen die Organisation Pflege- und Adoptivkinder Schweiz (Pach) in einer Medienmitteilung. In einer aktuellen Studie kann Pach nun zumindest eine Hochrechnung vorweisen. Laut dieser waren 2015 in der Schweiz grob geschätzt 18 000 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 18 Jahren in Kinder- und Jugendheimen oder Pflegefamilien untergebracht; ungefähr 13 000 davon in Heimen und zirka 5000 in Pflegefamilien. Die Gesamtzahl von 18 000 entspricht gut einem Prozent der gleichaltrigen Wohnbevöllkerung.