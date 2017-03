Idee: Zweckverband Asylbetreuung

«La Suisse est fédérale ou elle n’est pas.» Das soll Napoleon Bonaparte einst gesagt haben. Zweifelsohne ist der Föderalismus bis heute ein tragender Pfeiler der Eidgenossenschaft; und er ist charakteristisch: Wenn die politische Gemeinde die grösste und Bundesbern die geringste Bedeutung im Alltag der Bürger hat, lässt das ein Maximum an Flexibilität für die lokalen Gegebenheiten zu und trägt den Minderheiten Rechnung. Ein weiterer Pfeiler ist die Solidargemeinschaft. Wenn der Bund die Zahl der Asylsuchenden nach einem nachvollziehbaren Schlüssel auf die Kantone verteilt, so lässt sich das durchaus als «solidarisch» oder «gerecht» auffassen; in dem Sinne nämlich, dass jeder Stand seinen Anteil an der Bürde (und an den Kosten) mitzutragen hat. Und es entbehrt nicht einer gewissen Logik, wenn der Kanton Zürich seine Pflicht «solidarisch» und «gerecht» nach einem genauso nachvollziehbaren Schlüssel auf seine Gemeinden verteilt. Nun geht mit der «Stärkung der Gemeinden», wie sie ganz offiziell Strategie des Kantons ist, stets auch die Maxime der Gemeindeautonomie einher. Und was das Asylwesen angeht, so überlässt es der Kanton weitgehend den Gemeinden, wo und wie sie die zugewiesenen Asylsuchenden unterbringen – und insbesondere auch, ob sie weitere «freiwillige» Betreuungsangebote bereitstellen. So lagert Dorf A die Betreuungsaufgabe an die privatwirtschaftliche ORS AG aus, Dorf B verlässt sich lieber auf die Leistungen der Asylorganisation Zürich (AOZ) und Dorf C will die Verantwortung selber wahrnehmen und setzt dafür auf die Arbeit von Freiwilligen, Kirchgemeinden und Vereinen. Ohne nun bewerten zu wollen, wo die Leistungen für die Aslysuchenden besser und wo schlechter sind – Tatsache ist, dass sich die Angebote für die betroffenen Menschen unterscheiden, je nachdem, welcher Gemeinde Letztere zugewiesen worden sind. Dabei hängt der Umfang jedweder Leistungen, die über das gesetzliche Minimum hinausgehen, nicht unwesentlich von der Politik vor Ort ab. Auch dass sich die Nettoaufwendungen pro Einwohner, die die Gemeinden 2015 für die Asylbewerberbetreuung auswiesen, auf einer Skala zwischen 250 Franken (Geroldswil) und minus 13 Franken (Niederglatt) bewegen, kann bei aller unterschiedlicher Art der Verrechnung als Indikator dafür herhalten, dass die Gemeinden nicht gleich an die Aufgabenstellung herangehen. Genau hier setzt eine andere Frage der Gerechtigkeit an: Aus Sicht der betroffenen Flüchtlinge ist es wohl kaum «gerecht», dass ihnen je nach Kommune unterschiedliche Angebote zur Verfügung stehen. Ganz konkret: In Bülach engagieren sich derzeit so viele Freiwillige, dass pro Woche 18 Lektionen auf sechs unterschiedlichen Niveauklassen unterrichtet werden können. «Fast alle Asylsuchenden wollen Deutsch lernen», liess sich die zuständige Koordinatorin Line Kacprzak kürzlich in dieser Zeitung zitieren. Das ist toll. Bloss gilt das Angebot nur für Bülachs Asyl­suchende. Schon diejenigen aus den vier Kreisgemeinden sind ausgenommen. Und wenn Kacprzak erwähnt, dass sieben Schüler aus Hochfelden die Kurse besuchten, dann unterstreicht sie umgehend, dass die Gemeinde sich am Aufwand beteilige. Der Föderalismus führt hier also nicht nur zu unterschiedlichen Zuständigkeiten und Angeboten, sondern zu einem «Gmeindligeist», der der eingangs erwähnten Solidarität entgegensteht. Und das kann definitiv nicht der Zürcher Weisheit letzter Schluss sein, zumal das Dossier der kommunalen Aufgabenbewältigung im Asylwesen voraussichtlich ein durchaus langfristiges ist. Daher könnten sich die Gemeinden auch folgende Frage stellen: Was spricht dagegen, einem so durch und durch eidgenössischen Problem ein ebenso eidgenössisches Modell entgegenzustellen: den Zweckverband? Denn sei es die Feuerwehr, die Spitex oder die Abwasserreinigung – wo immer insbesondere kleine Kommunen über wachsende Aufgaben und mangelnde Ressourcen klagten, wo immer die Ansprüche an die Professionalität von Dienstleistungen anstiegen und man gleichzeitig die Gemeindeautonomie hochhielt, da hat man sich «zweckmässig verbunden». Ein ASBZV, ein Asylsuchendenbetreuungs-Zweckverband, das wäre doch ein Vorschlag zur Güte! Man bräuchte ja nicht gleich den übergrossen Perimeter der Planungsgruppe Zürcher Unterland heranzuziehen. Das Rafzerfeld für sich, das Furttal für sich, das Wehntal für sich, das Embrachertal für sich – und Bülach und die Kreisgemeinden. Ja, selbstverständlich wäre an der gesetzlichen Pflicht der Unterbringung nach kommunaler Aufnahmequote und den allein damit verbundenen Kosten nicht zu rütteln – und ja, das Modell würde den (ebenso gutschweizerischen) Kompromiss beinhalten, dass möglicherweise Angebotsunterschiede zwischen den einzelnen Zweckverbänden bestehen würden. Aber wenigstens könnten auf diese Weise die Bülacher Kirchgemeinden, die ja paradoxerweise die vier politischen Kreisgemeinden miteinschliessen, ihr Kursangebot auch anderen Betroffenen zugänglich machen. Es wäre dann in Höri, Hochfelden, Bachenbülach und Winkel noch nachzurechnen, ob damit gegenüber den entsprechenden Leistungspaketen der ORS AG oder der AOZ nicht sogar noch Kosten eingespart werden könnten. Immerhin: Für die Stadt Bülach hält sich der finanzielle Aufwand (allein bezogen auf das Freiwilligenmodell) bislang in Grenzen: Der Stadtrat sprach 30 000 Franken an einen Teil des Pensums von Line Kacprzak. (zuonline.ch)