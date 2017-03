Identische DNA bei Tötungsdelikten in Zürich und Laupen

Beim Mord an einer Psychoanalytikerin in Zürich im Dezember 2010 und an einem Ehepaar in Laupen BE im Dezember 2015 handelt es sich wahrscheinlich um die selbe Person. An beiden Tatorten wurde eine identische DNA-Spur gefunden, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Im Zuge der Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Laupen, bei dem am 15. Dezem- ber 2015 ein Ehepaar von einer unbekannten Täterschaft tödlich verletzt worden war, hat die Kantonspolizei Bern umfangreiches Spurenmaterial ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass eine am Tatort in Laupen gesicherte DNA-Spur identisch ist mit DNA, welche vom Tatort eines Tötungsdelikts vom 15. Dezember 2010 in Zürich stammt. Damals war eine 56-jährige Psychoanalytikerin in einer Praxis in Zürich-Seefeld tot aufgefunden worden. Gemäss den Auswertungen handelt es sich um die DNA einer unbekannten männlichen Person. Die identische DNA- Spur ist vorläufig die einzige konkrete Parallele zwischen den beiden Tötungsde- likten.

Um die nach wie vor zu beiden Tötungsdelikten laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, wurde von der umgehenden Offenlegung der identischen Spur abge- sehen – nicht zuletzt, weil durch die Kantonspolizei Bern in der Zwischenzeit ver- schiedentlich gezielte DNA-Abnahmen vorgenommen und mit dem gesicherten Spurenmaterial abgeglichen worden waren. Vorerst konnte die an den Tatorten gesicherte DNA-Spur aber niemandem zugeordnet werden. Bereits 2011 hatte ein als schweizweit erster seiner Art durchgeführter Massen-DNA-Test der Kan- tonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich nicht zur Identifikation des unbekannten Mannes führen können.

Die jeweiligen Strafverfahren zur Klärung der Tötungsdelikte werden weiterhin noch getrennt durch die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland bzw. die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich geführt. Vor dem Hintergrund, dass es sich um die DNA des Täters in beiden Tötungsdelikten handeln dürfte, könnten aber für Hinweise, welche zur Ermittlung der Täterschaft führen, folglich beide der in jeweiligen Strafverfahren ausgesetzten Belohnungen ausbezahlt werden. Diese entsprechen maximal 20'000 Franken für den Fall in Laupen und bis zu 10'000 Franken für den Fall in Zürich.

Die Kantonspolizeien Bern und Zürich erneuern ihre diesbezüglichen Zeugenauf- rufe vom 5. April 2016 (Bern) bzw. 8. September 2011 (Zürich). Gerade aufgrund der nun kommunizierten Erkenntnisse könnten Hinweise aus der Bevölkerung für die Klärung zentral sein. Personen, welche Hinweise oder Vermutungen zur Täterschaft oder den Umständen der Taten haben, werden daher gebeten, sich bei Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich zu melden. (fabs/sda/sda)