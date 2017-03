In Zürich verunfallen mehr Velo- als Autofahrer

«Das Unfallrisiko für den einzelnen Velofahrer im Stadtzürcher Strassenverkehr ist gestiegen», sagte Wernher Brucks von der Dienstabteilung Verkehr der Stadt Zürich am Dienstag vor den Medien. Denn obwohl die städtischen Velozählstellen aufgrund des Wetters weniger Frequenzen gemessen haben, stieg die Zahl der Velounfälle. Brucks, der zusammen mit Frank Schwammberger, Chef Verkehrspolizei der Kantonspolizei Zürich, und Daniel Beckmann von der Stadtpolizei Winterthur die Verkehrsunfallstatistik 2016 präsentierte, sprach von 460 verunfallten Velofahrern auf städtischem Boden - 36 mehr als im Vorjahr. Damit sind mehr Personen mit dem Velo verunglückt als mit dem Auto (427 Personen).

Zwei der Velofahrer starben und 96 ( 20) haben sich schwer verletzt. Sie erlitten beispielsweise offene Knochenbrüche. Eine schwere Verletzung macht immer eine stationäre ärztliche Versorgung notwendig.

«Unfälle aus eigener Kraft verhindern»

Zwei Drittel der Unfälle haben Velofahrer selbst verursacht. Dazu gehören Kollisionen wegen Unachtsamkeit, mangelnde Beherrschung des Velos, Verstösse gegen die Verkehrsregeln und Stürze ohne Fremdeinwirkung. Tramgleise spielen bei den Unfällen oft eine Rolle.

Diese interaktive Karte zeigt, wo die Unfälle passierten

«Es sind Unfälle, die der Velofahrer aus eigener Kraft verhindern kann», sagte Brucks. Mittels Schulung und Sensibilisierung der Velofahrer sollen diese Unfälle möglichst vermieden werden. Brucks kündete bereits für dieses Jahr ein entsprechendes Engagement der Stadt an. «Zürich ist eine anspruchsvolle Umgebung, bei der man sein Fahrzeug im Griff haben muss.»

Weniger Menschen auf der Strasse gestorben

Gesamthaft betrachtet haben sich im Kanton Zürich im vergangenen Jahr rund 16'200 Verkehrsunfälle mit Sach- und Personenschaden ereignet - das sind gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt 20 Prozent mehr.

Eine Zunahme wurde vor allem bei den Sachschäden verzeichnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass neuerdings in der Stadt Zürich alle Unfälle inklusive Bagatellen rapportiert werden. Andererseits waren im vergangenen Jahr etwa 13'000 neue Motorfahrzeuge im Kanton unterwegs.

Gleichzeitig sank die Zahl der Schwerverletzten auf 567. Die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer auf kantonalem Boden hat mit 22 einen neuen Tiefstwert erreicht. Im Vorjahr waren es 23. Zum Vergleich: Im Jahr 1971 gab es 260 Tote im Zürcher Strassenverkehr. «Trotz mehr Verkehr ist er sicherer geworden», sagte Frank Schwammberger.

Als «Lichtblick» bezeichnete er zudem die Entwicklung bei den E-Bike-Unfällen. Diese gingen auf Kantonsgebiet ohne die Städte Zürich und Winterthur gegenüber dem Vorjahr um 2 Prozent zurück. Im Fünfjahresvergleich nahmen sie allerdings noch immer um 10 Prozent zu. «Eine Trendwende war nicht zu erwarten.»

Autobahnen und -strassen am sichersten

Die sichersten Strassen im Kanton sind die Autobahnen und Autostrassen. Gemäss den Unfallzahlen ohne die Städte Zürich und Winterthur ereignen sich dort nur 10 Prozent aller schweren Unfälle - obwohl darauf rund die Hälfte aller Fahrkilometer zurückgelegt werden.

60 Prozent der schweren Unfälle ereignen sich inner- und 30 Prozent ausserorts. Innerorts sind Velofahrer und Fussgänger am häufigsten betroffen, ausserorts verletzten sich vor allem Motorrad- und Velolenker schwer. Allerdings ging die Anzahl von Unfällen mit Schwerverletzten auf Ausserortsstrecken in den vergangenen zehn Jahren um etwa 40 Prozent zurück.

Die Unfallursachen sind überall immer etwa die gleichen: Ablenkung/Unaufmerksamkeit und das Nichtanpassen der Geschwindigkeit. (far/sda)