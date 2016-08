Kantonsrat will keine Dienstpflicht für Frauen

Der Zürcher Kantonsrat will Frauen nicht ins Militär schicken: Er hat am Montag eine Einzelinitiative abgelehnt. Der Vorstoss verlangte, dass der Kanton Zürich mit einer Standesinitiative in Bern vorstellig wird und eine «allgemeine Dienstpflicht für alle im Sinne der Gleichberechtigung» fordert.

Zürich gelte als fortschrittlich, begründete der Initiant sein Anliegen. Deshalb würde es dem Kanton gut anstehen, bei der überfälligen Gleichberechtigung im Militär eine Vorreiterrolle zu spielen.

Die Zürcher Parlamentarier und Parlamentarierinnen waren jedoch anderer Meinung. Sie wollten nicht einmal über den Vorstoss reden. Bei der Abstimmung erhielt der Vorstoss gerade mal eine einzige unterstützende Stimme, jene von SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein. 60 Stimmen wären nötig gewesen. (mst/sda)