Kirchen lancieren in der Enge eine zweite «Haltestille»

Am Mittwoch von 12.15 bis 12.35 Uhr gestalten in der Kirche Enge jeweils Pfarrer und Pfarrerinnen sowie ein Diakon eine kurze Mittagspause mit Wort, Klang und Stille. Auch für persönliche Gespräche stehen die Seelsorger im Anschluss zur Verfügung. Es soll ein Angebot sein, «um den Alltag zu unterbrechen - geistlich und körperlich», wird Ulrich Hossbach, reformierter Pfarrer der Enge, in einer Medienmitteilung vom Montag zitiert.

Ein weitere «Haltestille» gibt es bereits in der Zürcher Innenstadt bei der Bahnhofstrasse: In der Augustinerkirche wird jeweils Donnerstags eine «Möglichkeit einer zeitgemässen Spiritualität für die Mittagspause» angeboten. (past/sda)