Kuhmist in ETH-Hörsaal geworfen

Mehrere vermummte Personen haben am Montagmorgen einen Hörsaal an der ETH Zürich gestürmt. Sie versprayten Wände und warfen unter anderem Kuhmist, faule Eier und Urin in den Saal. Dieser wurde geräumt.

Rund 300 Teilnehmer eines Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Züchtungsforschung gingen frühzeitig in die Pause.

Sad times at #Eucarpia2016 plant breeding conf as talk interrupted by anti GM protestors. Feeding the world is bad? pic.twitter.com/Afl41sb9jW — Carol Wagstaff (@cwagstaff) 29. August 2016

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte mehrere tausend Franken betragen. Die vermummten Personen konnten die ETH unerkannt verlassen.

Die Stadtpolizei Zürich hat umgehend eine Fahndung eingeleitet. Zwei Personen wurden polizeilich angehalten. Zur Zeit wird abgeklärt, ob sie mit dem Vorfall etwas zu tun hatten. (far/sda)