Löhne in der Stadt Zürich 20 Prozent höher als schweizweit

Von 2012 bis 2014 stieg der Medianlohn um 0,57 Prozent auf 7740 Franken pro Monat (brutto, standardisiert), wie Statistik der Stadt Zürich am Montag mitteilte. Die Hälfte der Beschäftigten verdiente mehr, die Hälfte weniger. Am wenigsten erhalten Personen mit einer Tätigkeit in der Gastronomie und bei persönlichen Dienstleistungen.

So lagen die Löhne im Bereich Finanzdienstleistungen bei 10'774 Franken, bei Versicherungen bei 10'285 und in der Telekommunikationsbranche bei 9858 Franken. Dagegen gab es beispielsweise für Coiffeurdienstleistungen nur 4484 Franken, in der Gastronomie 4502 Franken sowie bei der Herstellung von Nahrungsmitteln 4982 und von Textilien 5022 Franken.

In den Hochlohn-Branchen sind die Löhne 2,4 Mal so hoch wie in den Niedriglohn-Branchen, wie es in der Mitteilung heisst. Ausserdem ist in den Hochlohn-Branchen der Frauenanteil geringer. Beispielsweise arbeiten in der Telekommunikationsbranche nur 22 Prozent Frauen, im Bereich der persönlichen Dienstleistungen sind es jedoch 69 Prozent. (mcp/sda)