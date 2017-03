Männlich (40), allein – verschuldet

Rund 117'000 Betreibungen und 50'000 Pfändungen haben die Stadtzürcher Betreibungsämter im Jahr 2016 bearbeitet. Hinter jedem dieser Fälle steckt ein Einzelschicksal. Eine Befragung zeigt, dass der typische Schuldner männlich, zwischen 30 und 50 Jahre alt ist und alleine lebt.

67 Prozent der Schuldner in der Stadt Zürich sind Männer, wie die Konferenz der Stadtammänner von Zürich am Dienstag mitteilte. Gemessen an der Gesamtbevölkerung, von der 50 Prozent männlich sind, seien dies überdurchschnittlich viele. Die Hälfte dieser Männer sind in ihren Dreissigern oder Vierzigern, also mitten im Erwerbsleben.

Bei jeder Pfändung werden nicht nur die finanziellen, sondern auch die persönlichen Verhältnisse eines Schuldners erfragt. Dies geschieht, um das betreibungsrechtliche Existenzminimum festzulegen. Dabei werden Haushaltsform, Zivilstand, Kinder oder auch das Einkommen überprüft.

Die von den Betreibungsbeamten durchgeführte Befragung zeigt auch, dass nahezu doppelt so häufig wie bei der Gesamtbevölkerung Schuldner alleine leben (22 Prozent im Vergleich zu 39 Prozent). Ob dies eine Ursache oder vielmehr eine Folge der Schulden dieser Männer sei, könne nur spekuliert werden, schreiben die Stadtammänner.

«Nichts mehr zu holen»

Bei den über 50-Jährigen nimmt die Zahl der Schuldner wieder ab und über 60 fällt sie auf ein relativ tiefes Niveau. Mögliche Erklärungen dafür sind gemäss Mitteilung, dass Menschen im Alter besser mit Schulden umgehen können - oder aber, dass Gläubiger eher von Pfändungen absehen, da schlicht «nichts mehr zu holen ist».

Von den 117'079 eingeleiteten Betreibungen in der Stadt Zürich 2016 betrafen 15,8 Prozent nicht bezahlte Steuern. Insgesamt wurden dabei rund 81 Millionen Franken gefordert. Bei den 50'559 vollzogenen Pfändungen konnten Forderungen in der Höhe von rund 70,5 Millionen Franken nicht bezahlt werden.

Rund 30 Prozent aller Betreibungen im Kanton fielen im vergangenen Jahr in der Stadt Zürich an. Das sind anteilsmässig leicht mehr im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, leben doch knapp 27 Prozent aller Kantonsbewohner in der Stadt. (far/sda)