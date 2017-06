Mann stirbt nach Bergung aus dem Zürichsee

Kurz nach 12.30 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizei der Stadtpolizei Zürich am Mittwoch von Mitarbeitern eines Schiffes der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) die Meldung, dass sich am Schiffsteg Zürichhorn Casino ein herrenloser Rollstuhl oder Rollator befinde.

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, erhielt fast parallel dazu die Notrufzentrale der Stadtpolizei die Meldung, dass auf Höhe der Badeanstalt Tiefenbrunnen eine leblose Person im Wasser treibe. Daraufhin rückten sowohl Streifenwagenpatrouillen wie auch eine Patrouille der Wasserschutzpolizei mit einem Boot aus.

In der Zwischenzeit wurde der im Wasser treibende Mann durch das dortige Badepersonal aus dem Zürichsee geborgen und reanimiert. Die mittlerweile eingetroffene Streifenwagenbesatzung unterstützte die Retter bis zum Eintreffen von Schutz & Rettung.

Mann stirbt im Spital

In kritischem Zustand wurde der Mann danach ins Spital überführt. Dort verstarb er kurze Zeit danach. An der Schiffstation Zürichhorn Casino stellten die Polizisten ein Zuggerät eines manuellen Rollstuhls sicher. Polizeitaucher konnten in der Folge auch einen dazu passenden Rollstuhl beim Schiffsteg aus dem Wasser bergen.

Die Umstände, wie der Mann ins Wasser gelangte und was zu seinem Tod geführt hatte, sind gemäss Polizeiangaben noch unklar. Zur Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich beigezogen. Die Staatswanwaltschaft, die Stadtpolizei Zürich und das Institut für Rechtsmedizin haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf: Personen die Angaben zum beschriebenen Vorfall am 7. Juni 2017, ca. 12.30 Uhr, bei der Schiffstation Zürichhorn Casino (zwischen dem Strandbad Tiefenbrunnen und Stadt Zürich dem Chinagarten) machen können werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter 044 117 117 zu melden. (mst)