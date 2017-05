«Metalldetektoren könnten häufiger eingesetzt werden»

Felix Frei, was bedeutet der jüngste Anschlag für Sie?

Felix Frei: Ich habe schockiert zur Kenntnis genommen, was in Manchester passiert ist. Anschläge wie dieser haben natürlich Auswirkungen auf unser tägliches Leben. Das verunsichert insbesondere die Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher.

Wie beeinflusst der Anschlag auf das Konzert Ihre Arbeit?

Für uns gibt es nach aktuellem Informationsstand keine neuen Erkenntnisse. Das Hallenstadion hatte schon immer einen hohen Sicherheitsstandard, das Konzept haben wir insbesondere nach den Anschlägen in Paris und in Brüssel nochmals genauestens überprüft und mit Spezialisten punktuell verbessert.

Wären Metalldetektoren am Eingang dennoch eine Option?

In den USA sind Metalldetektoren schon sehr verbreitet, und wir werden sie künftig wohl auch in Europa häufiger einsetzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Künstlerinnen und Künstlern das vermehrt verlangen werden. Nur muss man sich bewusst sein, dass diese Massnahme gut tönt, am Ende aber nur ein Mosaikstein von vielen ist. Gerade in Manchester hätten Detektoren beim Einlass nach meinen Informationen nichts genützt, weil sich der Anschlag im Bereich vor der Eingangskontrolle ereignete und nach dem Konzertende. Bei uns entspricht das dem Bereich ausserhalb des Hallenstadions. Dort befinden sich die Menschen bereits im öffentlichen Raum.

Sind weitere Kontrollen wie am Flughafen denkbar?

Metalldetektoren schaffen eine mögliche, zusätzliche Sicherheit, aber auch diese ist nicht absolut. Eine Identitätskontrolle aller Konzertbesucher hingegen halte ich nicht für praktikabel. Und nochmals, auch dies alles hätte beim Ereignis in Manchester keinerlei Wirkung gehabt.

Was geschieht mit dem geplanten Konzert von Ariana Grande?

Bis jetzt haben wir aber keine neuen Informationen. Den Entscheid, ob das Konzert stattfindet, fällen nicht wir, sondern die Künstlerin und ihr Management. Wenn das geschehen ist, werden wir unsere Homepage sofort aktualisieren.