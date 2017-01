Nach Feuer gefragt und ausgeraubt

Es waren drei Männer, zwischen 1,65 und 1,75 Meter gross, dunkelhäutig, einer davon kräftig gebaut. Sie trafen am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr in der Hermann-Greulich-Strasse auf einen 69-Jährigen und fragten ihn, ob er Feuer habe. Als er verneinte, griffen sie den Mann an, bedrohten ihn mit einer Stichwaffe und verlangten Geld, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte.

Schürfungen und Prellungen

Der 69-Jährige gab den drei Unbekannten sein Bargeld, worauf sie ihm auch noch seine Uhr entrissen und in Richtung Kanzleistrasse flüchteten. Der Mann erlitt beim Überfall Schürfungen und Prellungen.

Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen, die Angaben zum Angriff im Kreis 4 machen können.

(past/SDA)