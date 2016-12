Neue Mauer sorgt für rote Köpfe

Das Kloster Kappel ist idyllisch gelegen – leicht erhöht, umgeben von Wiesen am äussersten Zipfel des Kantons Zürich mit Sicht auf Rigi und Pilatus. Heute stehen sich hier nicht mehr Reformierte und Katholiken feindlich gegenüber, doch Fronten haben sich dennoch gebildet. Es geht um Symbole der Weltpolitik und des Christentums: eine Mauer und einen Stall.Im ehemaligen Zisterzienserkloster führt die Zürcher Landeskirche heute das Seminarhotel und Bildungshaus. Die so genutzten Gebäude sowie die Klosterkirche sind im Schuss. Nicht mehr dem heutigen Standard entsprechen andere Gebäude, etwa die ehemalige Schreinerei, der Stall und die Wohnungen in der ehemaligen Schlosserei. Seit 2011 läuft die Planung für eine Revi­talisierung der Klosteranlage. Diese ist nicht umstritten.

«Nun soll die eidgenössisch geschützte Klosteranlage mit einer hohen, dicken Mauer verunstaltet werden – das passt nicht in die heutige Zeit»Hans Rudolf Haegi,

Verein "Ja zum Kloster Kappel"

Widerstand regt sich heute aber gegen das Projekt, das 2013 als Sieger des Architekturwett­bewerbs gekürt wurde. Es heisst «Intra Muros – Extra Muros»und beinhaltet die Ergänzung einer Umfassungsmauer aus dem 18. Jahrhundert – als das Kloster bereits keines mehr war.

Mehr Struktur und Ordnung

Die Mauer soll die Klosteranlage strukturieren und ordnen, sagt Andreas Müller, der Ende November das Amt des Präsidenten des Vereins Kloster Kappel an seinen Vize übergeben hat. Der Verein ist im Besitz der Klosteranlage. Mitglieder sind die 13 Kirchgemeinden des Bezirks Affoltern und die reformierte Landeskirche Zürich. Im Süden existiert die ursprüngliche Mauer gegen den Abhang hin noch. Eine Ergänzung im Norden soll den Klosterbezirk von der Landwirtschaft im Westen trennen (siehe Karte rechts). Was bedeutet, dass der heutige Rinderstall umziehen muss. Die Mauer soll auch den Zugang zum Klosterbezirk neu strukturieren. Aus vielen Eingängen werden zwei. Die Parkplätze werden vor die Mauer verlegt. Zudem diene die Mauer dem Lärmschutz, sagt Müller.

Finanziert werden soll die Revitalisierung teils durch die Mittel des Vereins, zu einem grossen Teil hofft man aber auf den Lotteriefonds des Kantons. Die Gebäudekosten werden grob auf 10 bis 12 Millionen Franken geschätzt. «Je nach Programm könnte sich dieser Betrag auch verdoppeln», sagt Müller.

«Trennend und abweisend»

«Unverständlich», findet Hans Rudolf Haegi die Idee, um die ­offene Atmosphäre des Seminarhotels eine «trennende und abweisende» Mauer zu bauen. 200 Jahre lang habe man sich darum bemüht, die bestehende Ringmauer – zum Teil in Fronarbeit – abzubrechen. «Nun soll die eidgenössisch geschützte Klosteranlage mit einer hohen, dicken Mauer verunstaltet werden – das passt nicht in die heutige Zeit», sagt der Agraringenieur und Alt-Kantonsrat aus Affoltern am Albis.

Da die angrenzenden Strassen nur wenig befahren seien und keine Häuser an der Strasse ­stehen, lässt Haegi auch das ­Argument des Lärmschutzes nicht gelten. Mit einer Handvoll Gleichgesinnter hat er 2014 den Verein «Ja zum Kloster Kappel» gegründet und bekämpft neben der Mauer vor ­allem den geplanten Standort des neuen Stalls. Denn dieser ist es, der das Projekt derzeit bremst.

Im Westen der Anlage soll ein neuer, grösserer und tierschutzkonformer Stall gebaut werden. Im vergangenen August lehnte aber die kantonale Baudirektion ein Gesuch um einen Vorentscheid über den Standort ab. Der Stall beeinträchtige die Wirkung der Klosteranlage.

Hans Rudolf Haegi hat sich ­bereits vor dem abschlägigen Entscheid gegen den geplanten Standort gewehrt und Alternativen geprüft. Sein favorisierter Standort ist jenseits der Uerzlikerstrasse weg von der Klosteranlage: «So wird die Silhouette des Klosters nicht beeinträchtigt». Der Zugang für die Kühezu den Weiden soll durch einen Tunnel unter der Strasse hindurch gewährleistet werden.

Der Verein Kloster Kappel hat gegen den kantonalen Entscheid Rekurs eingereicht. Dieser ist laut Andreas Müller aber sistiert zugunsten von Verhandlungen mit dem Amt für Raumentwicklung. «Solange wir noch keine Lösung für die Landwirtschaft gefunden haben, steht die Planung still», sagt Müller.

Der Verein Kloster Kappel wolle sowohl in der Stall- wie auch der Mauerfrage eine mehrheitsfähige Lösung finden, sagt Müller. Alle Entscheide müssen von der Delegiertenversammlung abgesegnet werden. Sollten auch dort die Fronten aufeinanderprallen, wäre ein versöhnendes Mahl zu empfehlen. Die Milchsuppe soll sich in der Gegend bewährt haben. (Zürcher Regionalzeitungen)