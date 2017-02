Orang-Utan im Zoo Zürich eingeschläfert

Wie der Zoo Zürich am Donnerstag mitteilt, musste Lea, das knapp 50-jährigen Sumatra-Orang-Utan-Weibchen, gestern Mittwoch eingeschläfert werden. Sie war das älteste Säugetier im Zoo Zürich.

Ein Bild das vielen Besuchern in Erinnerung bleibe, schreibt der Zoo in seiner Mitteilung, sei Lea, die dicht bei der Scheibe sitzend aus nächster Nähe die Blicke der Leute erwiderte: «Auf unzähligen Selfies wurde diese «Nähe» auch bildlich festgehalten.» In ein paar Monaten wäre Lea fünfzig Jahre alt geworden. Doch ihr Gesundheitszustand hatte sich in den letzten Tagen derart verschlechtert, dass entschieden wurde, sie einzuschläfern.

Jahrzehntelang lebte die Orang-Utan-Dame im Menschaffenhaus. Sie kam im August 1967 in der Wilhelma Stuttgart zur Welt und wurde 1974 nach Zürich gebracht. Hier gebar die Orang-Utan-Dame vier Junge, die sie selber aufzog. Ein fünftes Jungtier starb kurz nach der Geburt. (past)